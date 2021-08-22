Канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга в Киеве по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским назвала Россию участником конфликта на Донбассе, поэтому "правильно, что Украина отказывается вести переговоры с представителями сепаратистов".

"Мы крутимся вокруг этой проблемы", - заявила она на брифинге.

Отметим, что Москва себя стороной конфликта не считает.

Также Меркель заявила, что вопросами поставок оружия Украине не занимается. "Я не привезла никаких конкретных предложений".

Зеленский же после этого сказал, что Киев обращался в Германию по этому вопросу, но получил "в том или ином виде отказ".

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о чем говорил тет-а-тет с Меркель.

Кроме того, мы писали, что Зеленский огорчен нежеланием правящих партий Германии поставлять Украине оружие.

Также мы писали, что сопредседатель немецкой партии Зеленых Роберт Хабек столкнулся с критикой сопартийцев, когда высказался за предоставление Украине оружия в защитных целях вопреки действующему в Германии запрету на поставки оружия в горячие точки.