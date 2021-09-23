Первого помощника президента Сергея Шефира, на которого вчера было совершено покушение, взяла под охрану Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Ранее в УГО заявили, что Шефир под госохраной не находится, так как согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

После покушений жертвы как правило переходят под защиту Нацполиции или СБУ.

Как писала "Страна", автомобиль Сергея Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе под Киевом. Первый помощник Владимира Зеленского не пострадал, однако преступники ранили водителя. Огонь по машине вели редкими венгерскими патронами, в которых меняли порох, когда Audi A8 проезжал в направлении поселка Лесники.

Днем ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила подробности покушения на Шефира и добавила, что по этому делу нужно назначить минимум три экспертизы. Следствие выдвигает несколько версий, в том числе попытку давления на высшее руководство Украины.