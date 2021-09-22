Сегодня под Киевом обстреляли машину Сергея Шефира - первого помощника Зеленского и одного из самых влиятельных людей во власти. Сам он не пострадал, но водителя пришлось прооперировать - в него попали несколько пуль.

Покушение вызвало к жизни множество версий и вопросов. И, хотя преступники еще не задержаны, первые выводы о случившемся сделать уже можно.

Тем более, что власти через несколько часов преступления уже выдвинули свою трактовку событий. Которая пока не подтверждается ни фактами, ни косвенными признаками.

"Страна" проанализировала нестыковки официальной версии покушения на Шефира.

Что заявляют в МВД и Офисе президента

Через некоторое время после инцидента, министерство внутренних дел вышло на брифинг.

Министр Денис Монастырский заявил, что случившееся - покушение на убийство лично Шефира. То есть помощника Зеленского, по версии следствия, пытались не запугать, а именно убить.

Далее слово взял сам Шефир и рассказал, что после выстрелов и ранений "водитель - молодец, поехал дальше, понятно, что мы ускорились немножко". То есть раненый водитель вел машину дальше (и как потому уточнит глава Нацполиции - протянул ее еще пять километров).

"Мне кажется, он был сильно ранен, и ему очень больно, но парень - мужчина... Он пытался даже остановиться от шока, но я сказал - гони", - объяснил помощник президента. По его мнению, если бы остановка произошла, то нападавшие докончили бы начатое.

То есть, по версии Шефира, машину пытались остановить, ранив шофера. Чтобы потом разделаться и с пассажиром. Но то, что водитель смог уехать с места обстрела и доехать до стоянки АТБ - спасло им жизнь.

К слову, тут Сергей уточнил, что ездит с водителем в 70% случаев, и только на выходных сам садится за руль.

Далее соратник Зеленского перешел к версиям. Он заявил, что размолвки в команде президента (речь идет о слухах, что у Шефира конфликт с главой Офиса президента Ермаком, да и с самим Зеленским ухудшились отношения) - "фейк", и здесь искать убийц не нужно. По его мнению, покушение "было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но президент у нас очень волевой человек, его не запугаешь".

Помощник Зеленского считает, что конкретно к нему у заказчиков преступления, мол, не могло быть претензий - поскольку никакими конфликтными вопросами он в ОП не занимался. Поэтому ездил без охраны, и автомобиль у него не бронированный (он принадлежит студии "95 квартал").

"Цель - президент. Его морально-психологическое состояние. Пытались запугать", - озвучил свой вердикт Шефир.

После него выступил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он заявил, что стреляли скорее всего из автомата, судя по количеству пуль (более 10 входных отверстий). Одна из них попала в заднее колесо, и на нем автомобиль проехал еще пять километров.

То есть раненый водитель протянул за рулем еще довольно долго. Все случилось в лесополосе, где не было ни связи, ни видеокамер. То есть, как проходил обстрел, мы не увидим.

Далее Клименко выдвинул основные версии следствия:

"С учетом получения предварительных данным три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины – это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран".

Проще говоря, в Шефира стреляли, чтобы воздействовать на Зеленского - причем след тянется к "руке Кремля".

Интересно, что те же самые тезисы еще до брифинга высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - заявил советник Ермака.

То есть в полиции после озвучили почти то же самое. А Монастырский в конце брифинга многозначительно заявил: "Команду президента не запугать. Те реформы, которые начаты, они будут продолжены".

Итого - и МВД, и ОП, включая Шефира - говорят примерно об одном и том же: что покушение имело целью убить друга Зеленского и запугать тем самым президента.

Причем и на Банковой, и позже в "Слуге народа" намекают, что это сделали олигархические группы, которые недовольны последними инициативами Зеленского. В частности, законопроектом об олигархах, который даст президенту возможность давления на неугодных ему бизнесменов. Его как раз завтра должны рассматривать в Раде.

И в этом смысле покушение на Сергея Шефира начинает играть в пользу Банковой - поскольку позволяет ей резко обострить ситуацию вокруг "борьбы с олигархами" и принимать жесткие решения - заручившись на них согласием фракции, которая до этого не горела желанием усиливать абсолютную власть Зеленского.

Однако все это строится на мессидже, что Шефира собирались убить. Хотя, судя по уже установленным фактам, это вызывает определенные сомнения.

Нестыковки официальной версии

Вопросов много. Во-первых - технического порядка.

1. Если целью был Шефир, то почему стреляли только по водителю?

Входные пулевые отверстия видны в основном на водительской двери - а на пассажирской, где и сидел помощник Зеленского, их нет. То есть автомат "прошил" машину довольно точечно - будто бы она стояла на месте.

На эту претензию уже звучат возражения: мол, Шефир часто бывал за рулем сам, поэтому и киллеры стреляли в рулевого. Однако сам Сергей на брифинге заявил, что по будням его возит водитель. Да и преступники явно должны были вести наблюдение за объектом и понимать, он за рулем или нет (они же знали, в какой момент "Ауди" покажется из-за поворота - то есть Шефира по идее "пасли").

Но если бы они ошиблись и думали, что машину ведет Шефир - почему не стреляли в стекло, чтоб попасть в голову, а не только по ногам?

А если знали, что объект на заднем сиденье - почему в ту дверь ни одна пуля не попала?

2. Версия Шефира, что машину хотели сначала остановить, а потом всех добить, наталкивается на тот же вопрос - почему не стреляли водителю в голову?

Сделать это для профессионалов было бы несложно - судя по фото, автомобиль проезжал очень близко от засады. И наверняка сбросив скорость, поскольку выходил из поворота.

В таких условиях расстрелять можно было бы и водителя, и пассажира. Но либо такой задачи не ставилось, либо работали откровенные профаны.

3. Водитель, получивший несколько пуль в ноги, вел машину еще пять (по другим данным - семь) километров и припарковался у супермаркета АТБ. Что ж, исключать этого нельзя, но хотелось бы узнать характер ранений и послушать самого водителя. Чей диагноз в Феофании называть отказываются.

Далее возникают вопросы политического характера. Которые касаются уже аргументации - к чему вообще было атаковать Шефира?

4. Если это сделали олигархи, как намекает команда Зеленского - то Шефир здесь не совсем понятный выбор.

С одной стороны, да - друг Зеленского. И, наряду с Ермаком, один из двух самых влиятельных соратников президента.

Все ключевые решения в стране сейчас принимает эта "тройка": Зеленский-Ермак-Шефир. Кроме того, именно Кефир был главным коммуникатором от имени Зеленского с крупным бизнесом (то есть, теми же олигархами) и решал разные денежные вопросы за что и заслужил прозвище "кошелек Зеленского". Также он, как говорят в бизнес-кругах, занимался вопросами выстраивания бизнес-группы лично Зеленского и его близких соратников по "Кварталу", перераспределяя в ее пользу активы и финансовые потоки. Причем далеко не всегда этот процесс был бесконфликтным.

То есть, это, безусловно, один из ключевых людей в окружении Зеленского, который занимался весьма деликатными вопросами.

С другой, он человек, который никогда не агитировал за антиолигархический закон. И вообще считался в этом смысле умеренным (депутаты от "Слуги народа" рассказывали "Стране", что Сергей выступает против законопроекта Банковой в его нынешней форме). Да и по ряду других вопросов, как говорят, играл в команде Зеленского роль "доброго полицейского". Как раз через него олигархи и пытались решать свои вопросы и доносить позицию.

Ну и в целом непонятно, зачем большому бизнесу делать Зеленского своим кровным врагом - ему это совершенно не нужно, учитывая монопольное влияние президента на все правоохранительные органы в стране и санкционную дубинку.

Несложно было бы просчитать, что пошло бы усиление репрессий, а не наоборот.

Ну, и реши это сделать олигархи, то киллеры бы наверняка смогли уничтожить выбранную жертву.

5. "Рука Кремля" - уже скорее ритуальная причина, чем нечто основанное на доказательствах. Такие гипотезы обычно выдвигаются для обоснования последующих расправ.

Если же серьезно, то в международных вопросах Шефир слыл скорее сторонником компромисса с Москвой. И давал откровенные интервью о том, что нужно останавливать украинизацию.

Да и в целом этими вопросами помощник Зеленского уже очень давно не занимался. У него были другие функции: коммуникатора с "правильными" людьми, а также "кошелька" президента (детальнее об этом его амплуа мы рассказывали здесь).

Последний фактор как раз и мог стать одной из причин покушения. Но его власть даже не обсуждает. Как и не обговаривает вероятность инсценировки. Хотя на нее косвенно указывает и странная стрельба ниже водительского стекла, и последовавшее за ней чудесное спасение Шефира, ездившего без охраны и брони.

А главное - на нее косвенно указывают политические бонусы, которые Банковая получит после покушения.

Обсуждая такую вероятность, в Сети обратили внимание на то, что тема инсценировок политических убийств уже поднималась Зеленским в сериале "Слуга народа".

В 22 серии второго сезона на Голобородько состоялось покушение, которое задумали олигархи.

Правда, по сценарию фильма, покушение на Голобородько оказалось, по итогу, инсценировкой - чтобы завлечь олигархов в ловушку.

К слову, законопроект об олигархах уже завтра ставят на голосование во втором чтении.

Такие вот параллели.

Какие могут быть еще версии покушения?

Итак, помимо давления на президента (официальная версия) и инсценировки с целью запугать "слуг народа" и заставить их принять нужные Офису президенту законы, можно выделить еще две гипотезы.

1. Конфликт в команде президента. Накануне прошли слухи, что Шефир резко потерял во влиянии в окружении президента. И его активно "отпихивает" от принятия решений глава офиса президента Ермак.

Сам Шефир на брифинге этот вариант опровергал. Но исключать его нельзя.

2. Шефир считался до недавних пор ключевым человеком в команде президента по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения. То есть это могла быть и месть "обиженных" таким перераспределением людей (или в качестве предупреждения - чтобы оставили бизнес в покое).

Но даже при этих вариантах важно понимать, что, судя по характеру обстрела, речь в любом случае может идти скорее о предупреждении, чем о покушении на убийство.

"Напряжение будет нарастать"

Какой бы ни была причина покушения на Сергея Шефира - оно показывает, что ситуация во властной верхушке резко радикализируется.

Причины и последствия этого анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Напряжение в украинской политике нарастает в последнее время.

Закон об олигархах и о повышении налогов, попытки снять спикера Разумкова, внезапные сборы фракции "слуг народа" в Трускавце для разговора с Зеленским.

И вот теперь – покушение на Шефира.

Что происходит?

Вроде ж все у Зеленского (если судить по заявлениям спикеров Банковой) под контролем. Санкции СНБО вводятся, рейтинги лучше других, с Байденом встретились. В общем "президент уверенно идет на второй срок".

Но на самом деле ситуация со вторым сроком и удержанием власти для Зе, мягко говоря, тяжелая.

И дело не только в каком-то возможном форс-мажоре вроде акций протеста, масштабного конфликта с Россией или резкого ухудшения отношений с Западом.

Даже при инерционном сценарии (все идет как идет) второй срок Зеленскому, скорее всего, не светит.

Потому что есть "Проблема-2023".

Дело в том, что по Конституции очередные выборы в Раду проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий действующей Верховной Рады. А это 29 октября 2023 года.

А следующие президентские выборы должны пройти в последнее воскресенье марта 2024 года.

И ситуация, когда обновление парламента произойдет за полгода до президентских выборов, является огромной угрозой для планов Зеленского.

Ведь, исходя из нынешних рейтингов, партия "Слуга народа" не возьмет более 25%, а значит гарантировано потеряет монобольшинство. И пока нет никаких признаков того, что ситуация для партии Зеленского улучшится. Скорее наоборот.

И дело тут будет не только в ударе по имиджу, но и в том, что в новой Раде при таких раскладах может образоваться враждебное Зеленскому большинство, которое выдвинет своего премьера, сформирует правительство, фактически превратив президента в "английскую королеву", сведя к минимуму шансы на его переизбрание.

На Банковой эту проблему знают и пытаются ее решить. Но получается туго.

Теоретически, можно попросить Конституционный суд сказать, что выборы Рады должны пройти осенью 2024 года. Но работа КСУ фактически сейчас заблокирована.

Говорят о досрочных выборах Рады. Но по своей воле Зе на них не пойдет, потому что в новом парламенте у него точно не будет монобольшинства и после них он фактически потеряет контроль над страной. Но не за полгода до выборов, а гораздо раньше.

Говорят о досрочных выборах президента. Но тут тоже есть риск. Во-первых, нужно еще внести изменения в закон, который запрещает президенту, досрочно сложившего с себя полномочия, баллотироваться на досрочных выборах.

Во-вторых, крупные телеканалы по-прежнему в руках олигархов, которые уже убедились, что в любой момент Зеленский может лишить их бизнеса через санкции СНБО. Поэтому, как только будут объявлены досрочные выборы президента, крупные СМИ в течение пары месяцев доведут рейтинг Зе до уровня позднего Ющенко.

То есть все эти манипуляции с датами выборов вряд ли Зеленскому помогут.

Поэтому его главная стратегия в другом – максимально зачистить все политическое поле и создать ситуацию, когда уже будет неважно как кто голосует, все равно результат нарисуют нужный властям, а оппозицию просто не пустят на выборы, в уверенности, что Запад, как обычно, промолчит под разговоры о "борьбе с агрессией".

Именно для этого сейчас проталкивается закон об олигархах, чтоб поставить их и их телеканалы под полный контроль властей. Именно для этого хотят убрать Разумкова, как последний центр сопротивления во власти.

И именно для этого власти будут использовать и покушение на Шефира. Этакий "поджог Рейхстага" по-украински.

Все окружение Зеленского говорит, что это месть за "наступление на олигархов", а сам Зе грозит "сильным ответом".

Теперь попытаются нагнуть Раду на принятие всех нужных Банковой решений.

Ставки для Зеленского сейчас очень высоки. Отступать ему уже некуда. А потому напряжение будет нарастать и дальше".