Сегодня в Обуховском районе под Киевом обстреляли машину Сергея Шефира - первого помощника президента Зеленского.

Шефир не пострадал, но серьезно ранен его водитель. По которому и вели огонь c обочины, когда Audi A8 проезжал в направлении поселка Лесники.

Версии случившегося разные. Главный вопрос - почему обстреляли дверь водителя, не попав даже в стекло. Хотя пассажир, который мог быть целью, сидел на заднем сиденье справа (по диагонали от шофера).

То есть пока это напоминает либо постановку, либо предупреждение - без цели убийства именно Сергея Шефира.

В Офисе президента уже полным ходом используют эту ситуацию. Еще до каких-либо выводов следствия, там намекают, что покушение подстроили олигархи - чтобы, мол, сорвать инициативы президента, которые Рада не хочет принимать (законы об олигархах, введение новых налогов, увольнение спикера Разумкова и т.д.).

Иными словами - покушение это или инсценировка - политически у Зеленского это используют для закручивания гаек и "пробивания" зависших инициатив по укреплению власти президента.

Эта история также напомнила об одном из самых непубличных, но, одновременно, и самых влиятельных членов Зе-команды - Сергея Шефир. Рассказываем, кто это такой и что о нем известно.

Соратник по "Кварталу" и сосед по коттеджу

Сергей Шефир - многолетний соратник Зеленского по "Кварталу". Он и его брат Борис - сценаристы и продюсеры десятков шоу и сериалов студии. В том числе - сериала "Слуга народа", который сделал Зеленского президентом.

Вот фильмы, к которым лично Сергей Шефир написал сценарии с 2005 по 2011 годы:

"Кушать подано!"

"Профессор в законе"

"Новогодние сваты"

"Легенда. Людмила Гурченко"

"Служебный роман. Наше время"

Сценарии они с братом Борисом начали писать еще в Кривом Роге для местной команды КВН. И в 2003 году создали вместе с Владимиром Зеленским компанию "Студия Квартал-95" - от одноименной команды КВН. Лично Сергей Шефир являлся автором шоу "Вечерний Квартал".

Братья Шефиры и Владимир Зеленский

То есть понятно, что этот человек очень близок к президенту. Как по бизнесу, так и лично. Семьи Зеленских и Шефиров купили соседние дома в коттеджном городке под Киевом, чтобы "вместе жарить шашлыки".

"Когда мы, четыре товарища, покупали четыре дома, мы договорились, что каждый отдаст уголок своей земли для общего. Шашлык, спортзал и т.д.", - рассказывал Зеленский в одном из интервью.

Впоследствии, уже после избрания президентом, свой дом в Иванковичах Зеленский планировал продать Шефиру. Но по итогу переоформил его на землячку - жену депутата-"слуги" Юрия Киселя, у которого, к слову, работает помощником сын Шефира Никита.

Для Никиты, как позже рассказывала программа "Схемы", депутат Кисель выбивал у аппарата Рады четырехкратное повышение зарплаты. Но это уже история Шефира-политика.

Депутат Юрий Кисель, Никита и Сергей Шефиры

При этом с братьями Шефирами Зеленский и сейчас продолжает делить недвижимость - из декларации президента известно, что них есть в совместном владении две элитные квартиры в Киеве - каждая площадью в районе двухсот квадратов.

Шефир: начало в политике

После победы Зеленского на выборах президента, в гору пошли и его ближайшие сподвижники по "Кварталу".

Теперь Сергей Шефир - первый помощник уже президента Владимира Зеленского. На должность его назначили 21 мая 2019 года - то есть на следующий день после инаугурации. А в ходе предвыборной кампании Шефир был одним из лидеров Зе-штаба.

Можно сразу сказать, что в итоге сценарист "Квартала" оказался самой непубличной персоной всего Офиса президента. О нем - минимум упоминаний на сайте главы государства. И чем он занимается - большой вопрос.

Куда более разговорчивым был даже его брат Борис, который в одном из интервью призвал помириться с Россией и не ущемлять русский язык в Украине. После чего Офис президента от этих слов спешно отмежевался.

Впрочем, в одном из немногих интервью Сергей Шефир повторял те же тезисы. Он заявлял, что с Россией "географически мы никуда не денемся друг от друга". А война на Донбассе продолжается отчасти по причине "спекуляции на языке".

"Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина – на украинском", – отмечал Шефир.

"Мое мнение – мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском", – считал помощник Зеленского летом 2019 года. Также он говорил, что Путин - не маньяк, а "умный человек".

"Кошелек" Зеленского

Впрочем, реальная политика президента пошла совсем другим путем, и сейчас тезисы, которые его помощник озвучивал на заре карьеры Зеленского, уже для Банковой неактуальны.

Да и Шефир занимался, судя по всему, уже другими вопросами. Год назад "Схемы" рассказали о том, что Сергей тайно посещал особняк олигарха Рината Ахметова в поселке Плюты. Что он там делал - ни Ахметов, ни Шефир толком не комментировали.

Помощник Зеленского ответил только: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

Но стало понятно, что Шефир отвечает в том числе за связи с влиятельными украинцами (и его непубличность лишь подтверждает эту догадку). Также известно, что Сергей дружит с экс-совладельцем "Индустриального союза Донбасса" Виталием Гайдуком (а с ним связывают, в свою очередь, и ряд назначений в нынешнем Кабмине - например, министра экологии Абрамовского). Также близким к Гайдуку считают секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также ходили упорные слухи, что помощник президента курирует в Офисе многие "денежные" темы. "Страна" уже рассказывала о том, как под его патронатом сменили руководство Нацслужбы здоровья - ведомства с миллиардными бюджетами.

"Шефир считался до недавних пор ключевым человеком в команде президента по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения.

Его называли часто "кошельком" Зеленского. При Порошенко забирали доли в бизнесе, эти забирают бизнес", - рассказывают "Стране" источники в среде украинских предпринимателей.

Из последних скандалов, где мог фигурировать Сергей Шефир - это остановка Одесского припортового завода. Помощнику президента приписывают влияние на фирму "АгроГазТрейдинг", которая прекратила поставки газа на ОПЗ, что и вызвало прекращение работы предприятия.

Изменились ли отношения Шефира и Зе в последнее время?

Примерно пару недель назад СМИ сообщили, что Шефир поругался с Зеленским и даже якобы вывез свои вещи с Банковой. Произошло это вследствие конфликта с главой ОП Ермаком. Однако, как видим, увольнения Шефира не было, формально статус его не поменялся.

А вот снизился ли реальный вес Шефира при персоне Владимира Зеленского - это вопрос. Но, учитывая перманентный рост влияния Ермака, которому не мог нравится привилегированный статус Шефира - исключать этого нельзя.

Опрошенные "Страной" "Слуги народа" говорят, что Шефир был как раз одним из тех, кто открыто выступал против законопроекта об олигархах - в его нынешнем формате, когда решать, кого наделить этим ярлыком, решает президент и подконтрольный ему СНБО.

И в этом контексте предположение, что "привет" Зеленскому передали именно олигархи, выглядит нелогично. Получается, они напали на человека, который как раз выступал за более умеренную политику в их отношении. И, как уже установлено, даже выполнявший функции "связного" между Банковой и влиятельными украинцами.

Точно так же мало доверие вызывает версия "руки Кремля", на которую начали намекать в Офисе президента и в руководстве фракцией "Слуги народа". Шефир, как мы помним, как раз высказывался за остановку украинизации и компромисс с Москвой. А в последнее время на международной теме он никак не отмечался.

Поэтому версии коммерческих разборок или просто инсценировки - на данный момент выглядят как наиболее вероятными.