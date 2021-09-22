Под Киевом стреляли в первого помощника президента - Сергея Шефира.

О покушении "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", - рассказали нам.

Собеседники "Страны" Нацполиции подтвердили эту информацию. И уточнили, что покушение произошло около села Лесники в Киевской области.

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

11:40 Нападение на машину Шефира было совершено на парковке супермаркета "АТБ" на въезде в Лесники. Фото с места покушения.

11:38 Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады заявил, что 20 минут назад общался с Сергеем Шефиром по телефону.

"Он 50% ездит сам за рулём и 50% с водителем. Водитель получил три огнестрельных ранения, он госпитализирован. Сам Сергей Нахманович целый, полиция сработала молниеносно, его пересадили в служебный экипаж и отвезли в безопасное место", — заявил Арахамия.

С чем связано нападение, пока информации нет, но Шефир находится в состоянии шока. Он считает, что стреляли в него, а попали в водителя.

11:35 Отметим, что недавно СМИ сообщали о размолвке между Шефиром и Зеленским - вплоть до того, что тот забирал вещи с Банковой. Это было в августе - но пока, как видим, Шефир остается при должности.

Издания отмечали, что Шефир выступал против отставки Авакова с поста главы МВД. Также заявлялось, что он в последнее время потерял влияние на президента

11:34 Фото обстрелянной машины помощника президента.

11:30 МВД прокомментировало покушение на Шефира. Говорят, что в его автомобиль попало больше десяти пуль - то есть стреляли из автомата. Инцидент произошел около 10 часов утра.

Проводится операция по розыску нападавших.