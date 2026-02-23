В понедельник, 23 февраля, в Украине идет 1461-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня.

Последние новости 23 февраля

8.16 США требуют провести перевыборы в Украине уже к лету, но Зеленский не соглашается без гарантий безопасности.

"Зеленский заявляет, что эти гарантии безопасности должны быть обеспечены, прежде чем он сможет рассмотреть другое требование Америки - требование США о проведении всеобщих выборов в Украине к лету", - пишет BBC, которая взяла интервью у президента Украины.

При этом Зеленский еще не решил, будет ли он снова баллотироваться.

"Я могу баллотироваться, а могу и не баллотироваться", - заявил Зеленский.

8.02 Зеленский "категорически против" вывода украинских войск из Донбасса, даже если это принесёт остановку огня.

Об этом украинский президент заявил в интервью BBC.

По его мнению, выход из Донбасса "расколет общество".

"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот "отход" расколет наше общество", - сказал Зеленский.

При этом он уверен, что Украина вернёт себя потерянные территории, но это "вопрос времени", потому что у ВСУ не хватает оружия.

На данный момент победа Украины, в понимании Зеленского, это сохранение независимости страны.

7.50 В Одесской области ночью беспилотники атаковали объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, погибли два человека.

Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещение автомагазина и автомобили. Один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации.

7.42 В Татарстане произошел удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино", пишут украинские паблики.

По их данным, станция была атакована дронами и загорелась.

Местные власти сообщали об атаке беспилотников.