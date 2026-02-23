В понедельник, 23 февраля, в Украине идет 1461-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 23 февраля
8.16 США требуют провести перевыборы в Украине уже к лету, но Зеленский не соглашается без гарантий безопасности.
"Зеленский заявляет, что эти гарантии безопасности должны быть обеспечены, прежде чем он сможет рассмотреть другое требование Америки - требование США о проведении всеобщих выборов в Украине к лету", - пишет BBC, которая взяла интервью у президента Украины.
При этом Зеленский еще не решил, будет ли он снова баллотироваться.
"Я могу баллотироваться, а могу и не баллотироваться", - заявил Зеленский.
8.02 Зеленский "категорически против" вывода украинских войск из Донбасса, даже если это принесёт остановку огня.
Об этом украинский президент заявил в интервью BBC.
По его мнению, выход из Донбасса "расколет общество".
"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот "отход" расколет наше общество", - сказал Зеленский.
При этом он уверен, что Украина вернёт себя потерянные территории, но это "вопрос времени", потому что у ВСУ не хватает оружия.
На данный момент победа Украины, в понимании Зеленского, это сохранение независимости страны.
7.50 В Одесской области ночью беспилотники атаковали объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, погибли два человека.
Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещение автомагазина и автомобили. Один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации.
7.42 В Татарстане произошел удар по нефтеперекачивающей станции "Калейкино", пишут украинские паблики.
По их данным, станция была атакована дронами и загорелась.
Местные власти сообщали об атаке беспилотников.