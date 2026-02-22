Исполнительницей теракта во Львове оказалась 33-летняя жительница Ровенской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.



Взрыв произошёл сегодня около 00:30 в центральной части Львова. Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

В результате совместных действий полицейских и пограничников 7-го Карпатского отряда в течение нескольких часов удалось установить местонахождение и задержать злоумышленницу в контролируемом приграничном районе города Старый Самбор.

В полиции заявили, что по указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определённых местах.

Также правоохранители отметили, что санкция самой тяжкой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

На опубликованном полицией видео показаны момент закладки взрывчатки и задержание подозреваемой.

Между тем, как сообщили источники "Страны" в полиции, женщину, устроившую теракт во Львове, зовут Ирина Анатольевна Саветина. Она родилась в 1992 году.

По данным источников, женщина приехала во Львов из города Костополь Ровенской области.

Напомним, после двух взрывов во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Также 25 человек получили ранения. В медицинских учреждениях в результате теракта находятся 11 человек, шестеро правоохранителей в тяжелом состоянии.