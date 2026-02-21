В Одессе пассажир автомобиля применил огнетушитель против служащих ТЦК, остановивших его на дороге.

Кадры инцидента распространили местные телеграм-каналы.

Судя по всему, в машине было несколько пассажиров. Трое людей в камуфляже требовали открыть двери. После матерной перебранки через окно, сидевшие в машине применили против военных огнетушитель и уехали.

Отметим, что сотрудников полиции рядом не видно. И на каких основаниях военкомы пытались силой проникнуть в автомобиль, неясно.

Напомним, военкомов из Днепра подозревают в применении силы и слезоточивого газа к водителю автобуса.

Ранее в Одессе служащие ТЦК разбили задержанному голову пистолетом.

Война в Украине продолжается 1459-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 21 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении войск РФ в направлении Славянска, Краматорска и под Гуляполем. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар. В результате ударов по энергетике были обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Зеленский сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ на учениях. СМИ сообщили, что президент Украины готовится воевать с Россией ещё три года.

