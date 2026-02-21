Бывший футболист клуба "Колос" Даниил Колесник, ударивший служащего ТЦК при попытке мобилизации своего соседа с тремя детьми, подал апелляцию на решение суда.

Об этом сообщает адвокатское объединение Barristers, предоставляющее спортсмену юридическую поддержку.

По информации стороны защиты, было проведено медицинское обследование Колесника, установившее полученные им телесные повреждения, а также подана апелляционная жалоба на решение суда о домашнем аресте футболиста.

Также адвокаты публикуют заявление самого Колесника. Он, в частности, заявляет, что намерен обжаловать своё увольнение из футбольного клуба после инцидента с ТЦК.

"Моя позиция как гражданина Украины и спортсмена остаётся неизменной и последовательной.

Я подтверждаю, что конфликт, который получил публичный резонанс, носил импульсивный характер. В то же время мое вмешательство было продиктовано исключительно гражданской позицией и неравнодушием к ситуации, в которой, по моему убеждению, происходило нарушение прав незнакомого мне человека.

В результате указанного инцидента мне были причинены телесные повреждения, что надлежащим образом зафиксировано и подтверждено в соответствии с установленными процедурами. По этому поводу мной подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Отдельно подчеркиваю, что я не уклонялся от взаимодействия с правоохранительными органами. Напротив, я самостоятельно прибыл в отделение полиции для дачи объяснений и содействия всестороннему и объективному выяснению всех обстоятельств события. Убеждён, что правовая оценка произошедшего должна основываться исключительно на фактах и законе.

В то же время подтверждаю, что не исключаю возможности примирения сторон в правовом порядке, если это будет соответствовать интересам справедливости и законности.

Я также хочу отдельно подчеркнуть своё неизменное уважение к Вооруженным силам Украины и всем защитникам нашего государства. Я никогда не допускал и не допускаю неуважения к украинским военным и всегда остаюсь преданным своей стране и её интересам.

Вместе с тем вынужден обратить внимание на недопустимость каких-либо угроз в мой адрес и адрес членов моей семьи. Убеждён, что все спорные вопросы должны решаться исключительно в правовом поле.

Считаю своё увольнение из футбольного клуба преждевременным и таким, что требует надлежащей правовой оценки. В связи с этим в ближайшее время я планирую обратиться в компетентные органы государственной власти, в частности в Министерство молодёжи и спорта Украины, а также в другие уполномоченные институции с целью защиты своих прав как спортсмена и гражданина.

Я открыт к объективному рассмотрению ситуации и уверен, что все обстоятельства будут установлены законным и справедливым образом", – прокомментировал ход разбирательства футболист.

Напомним, суд избрал меру пресечения Даниилу Колеснику по делу о драке с сотрудником ТЦК. 24-летнего спортсмена отправили под ночной домашний арест.

Адвокаты заявляют, что военком первым напал на Колесника, опубликовав полное видео инцидента.

Ранее мы публиковали ролик, где экс-футболисты "Динамо" поддержали своего коллегу по спорту.