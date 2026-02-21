Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что Вооруженные силы Украины на юге освободили значительные территории.

"Не буду вдаваться в подробности, но я могу поздравить нашу армию, по состоянию на сегодня освобождено 300 кв. км. на юге", - сказал президент.

По его словам, Украина воспользовалась тем, что россияне потеряли доступ к Starlink.

Зеленский не уточнял, какие именно территории или населенные пункты были освобождены. Но, судя по всему, речь о контратаках Украины в Запорожской области, а также на стыке с Днепропетровской - о чем еще на прошлой неделе сообщали как украинские (в том числе официальные), так и российские источники.

При этом основной украинский OSINT-источник - военный паблик Deep State - не показывает настолько крупных (как говорит Зеленский) продвижений ВСУ с момента, когда начались украинские контратаки (то есть, примерно с 7-8 февраля).

Наиболее успешным оказался участок севернее Гуляйполя, где украинские войска перевели в серую зону окрестности нескольких сел под Великомихайловкой. При этом серая зона на карте Deep State не равносильна освобождению.

Второй участок, где DS зафиксировал положительную для ВСУ динамику - южнее Запорожья. Там украинские войска срезали небольшие российские вклинения у сел Приморское и Лукьяновское.

Впрочем, масштабы этих продвижений не дают повода говорить о каком-либо переломном успехе. Ни статегически, ни оперативно-тактически картина на этих фронтах не поменялась.

Также о том, что речь не идет о полноценном контрнаступлении, а действия ВСУ является попыткой затормозить наступление россиян сообщали и украинские эксперты.

Российские военные паблики пишут, что контратаки украинских сил в последние дни остановлены, и армия РФ снова начала свои атаки - как к югу от Запорожья, так и на Гуляйпольском направлении.

По Запорожьем, как утверждается, идут бои за села Магдалиновка и Запасное - россияне хотят далее атаковать Камышеваху и Юрковку.

Под Гуляйполем россияне наступают в сторону Верхней Тырсы, пишут российские паблики. Севернее, в районе Великомихайловки, где украинские войска смогли продвинуться, россияне перешли в контратаки и пытаются вернуть утраченные позиции.

Но ВСУ пытаются закрепиться на взятых территориях.

Украинские источники этого в деталях не подтверждали. Однако сообщения о текущих успехах в контрнаступлении ВСУ в Запорожской области в украинских источниках уже несколько дней отсутствуют. Хотя, безусловно, само по себе это ещё не означает, что контратаки прекратились (об их остановке украинские паблики, в отличие от российских, не сообщают).

В то же время, заявление Зеленского об освобождении 300 квадратных километрах уже раскритиковала нардеп Марьяна Безуглая.

"Зачем врать? Какие 300 км?" - написала она.

По ее оценке, на фронте имели место "отдельные, нестабильные успехи - это возвращение утраченного, возвращение с большими потерями".

Война в Украине продолжается 1459-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 21 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска, Краматорска и под Гуляполем. В Полтавской области атакована нефтегазовая инфраструктура, начался пожар. В результате ударов по энергетике были обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Зеленский сообщил, что десять тысяч северокорейских солдат находятся в РФ на учениях. СМИ сообщили, что Зеленский готовится воевать с Россией еще три года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.