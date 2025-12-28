Украинские силы обороны накапливают силы под Покровском Донецкой области, чтобы в дальнейшем пойти в контратаку.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

"Мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий, чтобы, скажем так, уменьшить маневры противника и оттянуть больше на себя", - заявил командир.

По его словам, ситуация в районе Покровска остается тяжелой, отметив, что действия осложняют погодные условия.

"Сейчас там постоянно стоит туман, противник инфильтрируется, с ним очень тяжело работать", - сказал Пивненко.

Напомним, в начале декабря главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский вновь заявил, что в Донецкой области город Покровск не захвачен, а соседний с ним Мирноград не окружён.

Перед этим же Сырский сообщил, что ВСУ разработали меры противодействия РФ по захвату Покровска и Мирнограда.

