В Донецкой области Покровск уже фактически захвачен, а Мирноград находится в полном кольце окружения.

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая во время выступления на пленарном заседании в парламенте.

"Россияне приближаются к Запорожью и уже давно проникли в Константиновку... Ситуация продолжает ухудшаться", - добавила Безуглая и призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также провести аудит в армии.

Кроме того, нардеп отметила, что СНБО возглавляет Рустем Умеров, который является фигурантом коррупционного расследования.

По ее мнению, текущие мирные переговоры не принесут результата, а "мира не будет еще не один год", поэтому она призвала к военной реформе.

Между тем агентство AP опубликовало кадры "почти окруженного", как сказано в репортаже Мирнограда. На них видно, что город разрушен. Герой репортажа, военный 38-й бригады, заявил, что маршрут отхода еще существует, но логистика затруднена. Проводить небольшую ротацию удается "очень редко", люди сидят на боевых позициях неделями.

Ранее украинский военный заявил немецкому таблоиду Bild, что около тысячи бойцов в Мирнограде попали в окружение и призывают их вывести.

Также немецкое издание сообщало о потере Покровска, чего Генштаб ВСУ не подтверждал.