Украинские работодатели все активнее привлекают трудовых мигрантов.

По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, недавно деревообрабатывающее предприятие из Закарпатья завезло 150 рабочих из Бангладеш.

О том, что заказали рекрутерам вербовку людей из Индии, Пакистана и Бангладеш, "Стране" сообщили сразу несколько компаний на строительном рынке.

"Пока на стройплощадках их нет, все в процессе. Но тема очень перспективная", - говорит руководитель одной из девелоперских компаний.

Причины, заставляющие украинский бизнес искать персонал "на стороне", лежат на поверхности - дефицит "своих" кадров достиг катастрофических размеров и дисбаланс на рынке труда только растет из-за продолжающегося выезда украинцев в Европу, войны и массовой мобилизации, во время которой многие мужчины прячутся по домам и боятся выходить на улицу. А те, кто все ж таки выходят на работу рискуют быть задержанными военкомами прямо на проходной или же за рулем служебного автомобиля.

"В дальнейшем потребность Украины в трудовых мигрантах будет только расти. В перспективе ближайших 10 лет Международная организация труда оценивает нехватку трудовых ресурсов в нашей стране на уровне 8,8-8,7 млн. Цифры сформированы с учетом восстановления страны после окончания войны. Но и сейчас людей не хватает, а заменить их, кроме как иностранными рабочими, в общем-то особо некем", - отметил глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По словам Олега Пендзина, даже сейчас украинский работодатели готовы трудоустраивать до 400-450 тысяч иностранцев в год. То есть речь идет о достаточно большом потоке мигрантов.

Впрочем, не все так просто. Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что иностранные работники обходятся недешево.

"22 тысячи нужно дать работнику, обычному разнорабочему. Еще 5 тысяч - посредникам, причем, не разово, а, как минимум, ежемесячно в течение первого полугодия. Еще столько же - на налоги. В итоге получается 32 тысячи гривен в месяц, что, мягко говоря, дороговато. Пока мы не смогли договориться (с посредниками - Ред.)", - рассказал Барсук.

Владелец сети продуктовых магазинов, сам выходец из Таджикистана, говорит, что "посредники выламывают руки" не случайно.

"На завозе людей уже построен прибыльный бизнес. Потому что привезти рабочего даже при наличии рабочей визы и всех разрешений очень сложно - на границе людей массово разворачивают. Через посредников вопрос с запретом на въезд можно решить за 1-3 тысячи долларов", - отметил бизнесмен.

По его словам, "серые" кадровики готовы завозить иностранцев на работу не только под официальные документы, но и нелегально.

"Уже всплывают истории с нелегалами, которых держат как рабов, заставляя работать за копейки. Но никто почему-то особо не разбирается, как они попали в Украину", - говорит бизнесмен.

Есть посредники, которые и вовсе предлагают "купить раба", которому "не нужно платить зарплату" за 4-5 тысяч долларов.

Например, в сентябре этого года полиция накрыла преступную группу, которая завозила в Киевскую область рабочих из Узбекистана, обещая им высокие зарплаты. Но на самом деле людей заставляли работать в сельском хозяйстве фактически на рабских условиях.

Разбирались, как Украину накрывает трудовая миграция, и могут ли остаться без работы украинцы.

"Ценник высоковат, но выхода нет"

На фоне жесткого кадрового дефицита все больше украинских компаний ищут возможность взять на работу иностранцев.

"У нас мужчин трудоспособного возраста становится все меньше, да и особо рассчитывать на них нельзя - взял человека, но непонятно, сколько он проработает и не мобилизуют ли его уже завтра. Во многих городах военкомы буквально дежурят на проходных, а истории, когда водителей снимают с рейсов, уже стали массовым явлением. С иностранными работниками нет таких проблем, поэтому неудивительно, что многие предприятия за ними "охотятся". Кроме того, например, работники из Индии или Бангладеш уже зарекомендовали себя с хорошей стороны - трудолюбивые и исполнительные", - рассказал "Стране" предприниматель из Киевской области.

Отметим, что завоз людей из-за границы на работу в Украину - явление пока не массовое, но активно набирает обороты.

По словам Олега Пендзина, в последнее время в Украину активно начали привозить работников из Бангладеш.

"Например, на Закарпатье 150 человек уже начали работать в деревообработке", - говорит Пендзин.

По его словам, возможностью трудоустроить иностранцев интересуются также аграрные предприятия, строительные компании, фирмы, выполняющие дорожные работы, транспортники.

Представители сразу нескольких строительных компаний Киевской области рассказали нам, что также начали рекрутинг граждан Бангладеш.

"Ищем разнорабочих, а также представителей строительных специальностей и водителей. Но все пока только в процессе, на строительных площадках нашего региона иностранцев еще нет", - говорит руководитель девелоперской фирмы.

По его словам, "если все получится", работники пополнят штат компании к весне следующего года.

Представитель крупной киевской компании говорит, что "завоз иностранцев - модная сейчас тема, бизнес ее активно обсуждает".

Многие уже делают предварительные просчеты: во сколько обойдется "импорт" рабочих.

Александр Барсук отмечает, что они "пока не договорились", поскольку предварительный ценник достаточно высокий.

"22 тысячи нужно дать человеку, и это не совсем спец, просто разнорабочий, Еще порядка 5 тысяч гривен в месяц - посредникам минимум в течение первого полугодия после трудоустройства, а потом, возможно, немного меньше. Плюс 5 тысяч в месяц на налоги. Получается 32 тысячи в месяц за разнорабочего, что, мягко говоря, недешево. Но в целом бангладешцы нам очень нужны, правда, пока их привозят очень мало, по несколько сотен", - рассказал нам Александр Барсук.

Владелец столичной сети продуктовых магазинов, сам выходец из Таджикистана, говорит, что он регулярно привозит в Украину на работу своих земляков, а также граждан Узбекистана. По его словам, несмотря на войну, люди готовы ехать в Украину, так как устроиться в России, где они работали ранее годами, уже не так просто. При этом украинские оклады в 500-600 долларов их вполне устраивают.

"На родине они и таких денег не могут заработать, а семьи кормить нужно", - говорит бизнесмен.

Для наших предпринимателей, по его словам, те же таджики и узбеки - "выход из сложной кадровой ситуации".

"Я искал работника на склады среди украинцев, но не нашел. Люди просто не хотят работать за 20-30 тысяч в месяц, особенно, если каждый день есть риск попасть под "бусификацию" по дороге на работу или домой. Платить больше "за риски" я не могу. А рабочие из Таджикистана едут на 500 долларов в месяц, и при этом еще и благодарны за работу", - рассказал предприниматель.

По словам Василия Воскобойника, на самом деле с начала войны количество иностранных рабочих в Украине не только не увеличилось, но и наоборот резко уменьшилось.

Например, по данным Государственной службы занятости, в 2021 году было выдано новых и продлено старых 24 тысячи разрешений на трудоустройство. В 2024 году - только 6 тысяч, а на октябрь 2025 года - 6,4 тысячи. То есть после большого спада идет небольшой рост, но рекордным его пока назвать сложно. Больше всего разрешений на трудоустройство выдается гражданам Азербайджана, Узбекистана и Турции. А среди топ-3 работодателей - оптовая и розничная торговля, ремонт авто и строительство. Далее следует сельское хозяйство. Платят трудовым мигрантам примерно столько же, сколько и украинцам на аналогичных вакансиях - 500-550 долларов в месяц. Но для работодателя есть дополнительные расходы, поскольку нужно обеспечить недешевую логистику, заплатить за разрешение на работу (14 400 гривен на два года), обеспечить людей жильем и пр.

"Но многие компании на эти расходы идут, так как просто не могут закрыть все рабочие места за счет внутреннего рынка труда. И желающих трудоустроить иностранцев с каждым днем становится все больше", - говорит Воскобойник.

Проблемы на границе и "рабы" по $5 тысяч

На самом деле поток трудовых мигрантов в Украину мог бы быть куда большим. Но завозить "людей сколько нужно" не так просто.

"Бывает так, что рабочим оплатили разрешения и дорогу, а на границе их просто не пропустили и вернули обратно", - отметил Воскобойник.

В прошлом году мебельная фабрика "Ламелла" из Закарпатья уже пыталась привлечь на производство 60 граждан Бангладеш. Сделали все документы и даже выкупили под жилье для них места в местном отеле. Но в феврале этого года предприятие сообщило, что приостановило рекрутинг иностранцев. По словам коммерческого директора предприятия Ярослава Щербана, ни один работник из Бангладеш до Украины не доехал.

"Вначале мы дали запрос на оформление виз шестерым гражданам. Трем из них отказали, трое остались в подвешенном состоянии. Потом через кадровое агентство мы договорились еще о 25 работниках и проплатили взносы за изготовлением им документов в МИД. Но уже и по ним прошли сроки рассмотрения. Этот вопрос пока никак не решился, а только получил резонанс", - рассказывал Щербан в комментарии ТСН.

Владелец киевской сети продуктовых магазинов говорит, что завезти в Украину рабочих из Таджикистана или Узбекистана это сейчас "настоящий квест".

"Начнем с того, как они вообще могут попасть в Украину. Через страны "шенгенской зоны" въехать крайне трудно, так как тяжело получить визу. Более простой вариант - это Молдова, куда можно долететь с пересадкой в Турции. Но и там людей на границе заворачивают пачками. Был случай, когда из одного самолета развернули 40 человек. В частных беседах молдавские пограничники говорят, что об усиленном контроле их якобы просит украинская сторона. Но по какой причине идут отказы, я так и не понял. Допускаю, что украинские власти не очень хотят впускать в страну выходцев из стран СНГ, которые ранее работали в России. Тем, кому все же удается заехать в Молдову, еще нужно пройти украинскую границу, и там ситуация еще хуже. Пограничники могут запретить въезд, даже если у человека есть все необходимые документы, включая разрешение на работу, деньги на счете и пр. Причины никак не объясняют. Правда, в последнее время появились посредники, через которых можно решить вопрос с прохождением границы за 1-3 тысячи долларов с человека", - рассказал нам бизнесмен.

Барсук говорит, что "может долго идти проверка СБУ".

"Правда, вроде обещают ускорить процесс, но когда это будет - непонятно", - добавил Барсук.

На этом фоне растет количество разного рода посредников. Некоторые берутся "решить проблему", скажем, за деньги договориться о беспроблемном въезде иностранных рабочих в Украину. Другие и вовсе обещают "дешевую рабочую силу", которой "практически не нужно платить зарплату", то есть завозят нелегальных трудовых мигрантов.

Например, в сентябре этого года полиция накрыла преступную группу, которая завозила в Киевскую область рабочих из Узбекистана, обещая им высокие зарплаты. Но на самом деле людей заставляли работать в сельском хозяйстве фактически на рабских условиях.

В прошлом году только на Киевщине за время месячного рейда полиция обнаружила больше 300 нелегальных трудовых мигрантов из-за границы.

Точной информации о том, какие могут быть масштабы нелегальной трудовой миграции в Украину, нет. Но, как предполагают эксперты, с которыми пообщалась "Страна", речь может идти о потоке, превышающем официальный въезд рабочих, то есть больше 6 тысяч человек в год.

"Серые рекрутеры" завозят людей из Индии, Непала, Бангладеш, Таджикистана, Узбекистана и даже африканских стран, оформляя им частные приглашения на временный въезд в Украину. А далее иностранцев развозят "по работодателям", у которых они живут и трудятся. Причем, нередко люди работают за еду и содержатся в ужасных условиях.

Бизнесмены, с которыми мы пообщались, говорят, что на рынке есть предложения "купить раба" за 4-5 тысяч долларов.

"Человека привозят и умывают руки. Дальше уже на твое усмотрение - плати, сколько посчитаешь нужным, люди языка не знают, всего боятся. В стране ж война идет. Но и риски, если вдруг накроет полиция - тоже на тебе. Тема очень стремная, нормальный бизнес ее вообще не рассматривает. Но таких рабочих немало в отдаленных селах, где особо нет контроля или можно договориться, чтобы иностранцев "не замечали", - рассказал нам один из предпринимателей.

"Можем трудоустроить больше 8 млн иностранцев"

Воскобойник говорит, что трудовые мигранты - это "будущее Украины", и без них наш рынок труда не обойдется.

"Сейчас только в Европе 4,2 млн украинцев имеют статус временной защиты. И чем дольше идет война, тем меньше шансов, что они вернутся на родину. По нашим оценкам, порядка 70% наших беженцев останутся в Европе и после окончания войны. Более того, как только откроют границы, нас ждет новая волна выезда украинцев за границу - кто-то поедет к семье, кто-то - на заработки. Например, после того как разрешили выезд парням 18-22 лет, только через Польшу их уехало больше 100 тысяч. Масштабы миграции после того, как станут "выпускать" всех, сложно даже оценить. Плюс - у нас и без учета войны ужасная демография, население ежегодно уменьшается на 250-300 тысяч. Поэтому без иностранных рабочих наша экономика просто остановится. По оценкам Международной организации труда, в перспективе 10 лет после окончания войны потребность Украины в трудовых мигрантах составит 8,6-8,7 млн человек. Эта цифра учитывает рост спроса на рабочие руки с учетом восстановления страны после войны. Нам предстоит бороться за трудовых мигрантов с другими странами, прежде всего, европейскими, которые могут предложить более высокие зарплаты. Наиболее перспективным на сегодня выглядит завоз рабочих из государств, где более низкий уровень зарплат, той же Индии или Бангладеш", - отметил Воскобойник.

По словам Пендзина, даже до окончания войны украинские компании могут трудоустраивать по 400-450 тысяч иностранцев в год.

"Речь идет о гражданах из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока - они готовы работать на наши заплаты", - отметил Пендзин.

При этом поток трудовых мигрантов в перспективе может создать немало проблем. Например, непонятно, смогут ли мигранты, особенно, если речь будет идти о сотнях тысяч или даже миллионах человек, "вписаться" в украинское общество, как такое большое количество "чужаков" повлияет на уровень преступности, и, наконец, не оставят ли мигранты без работы самих украинцев, а такие прогнозы уже есть. Тем более, что многие работодатели намекают, что, дескать, "мигранты работают лучше" и не разбалованы зарплатами.

Воскобойник говорит, что в ближайшей перспективе эти "страшилки" вряд ли воплотятся в жизнь.

"От тех проблем с трудовыми мигрантами, с которыми сталкивается Европа, нас, как это не парадоксально звучит, защитит низкий уровень социальной защиты. Скажем, ехать на работу с прицелом впоследствии пересесть на пособия к нам вряд ли будут. Но в любом случае поток трудовой миграции должен быть под пристальным контролем государства, которое должно отслеживать все нюансы, начиная с того, чтобы людей не превращали в трудовых рабов и заканчивая четкими принципами депортации иностранцев за правонарушения", - говорит Воскобойник.

Что касается конкуренции за работу между иностранцами и украинцами, то эксперты не исключают: впоследствии часть вакансий, особенно неквалифицированных, может уйти именно под иностранных рабочих. Именно им могут отдать предпочтение аграрные, строительные фирмы, дорожники.

Расклад по более квалифицированным специалистам будет зависеть от того, согласятся ли иностранцы вообще претендовать на такие вакансии и какие зарплатные требования будут выставлять. Например, в Украине есть потребность в медиках, но в государственных клиниках им готовы платить всего по 20 тысяч гривен в месяц, что вряд ли может заинтересовать иностранных врачей.