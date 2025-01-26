В настоящее время в Украине два миллиона безработных – при том, что ряд отраслей "задыхаются" от нехватки кадров.

Об этом заявил глава Экономического дискуссионного клуба Украины Олег Пендзин.

По его словам, дефицит кадров есть в рабочих специальностях и логистике (особенно не хватает водителей). Тогда как в экономических, юридических специальностях или журналистике, наоборот, много людей остались без работы.

"Очень серьёзный структурный перекос, который связан с большими проблемами в профессиональном образовании, начальном образовании, в частности, рабочих специальностей, которых не хватает. Некоторые группы, которые обеспечивают нас нефтепродуктами, даже проводили курсы обучения для женщин на мужские специальности", – рассказывает эксперт.

Также в соцсетях Пендзин критикует разрабатываемый властями налог на посылки, называя это "плохой идеей".

Ранее стало известно, что украинские автоперевозчики хотят нанимать водителями женщин и иностранцев из-за нехватки почти трети сотрудников.

Напомним, попытки привлечь женщин на мужские специальности встречают сложности в Украине.