В соцсетях рассказывают о схеме, по которой сотрудники ТЦК ловят безработных украинцев.

Видеоролик появился в соцсети ТикТок.

По словам автора видео, военкомы договариваются с малыми и средними предприятиями о передаче им всех мужчин, которые идут к ним устраиваться на работу неофициально (обо всех официально трудоустроенных предприятие обязано сразу сообщать в ТЦК).

В пример приводится ситуация одного из украинцев, который решил пойти подработать разнорабочим на мебельную фабрику "в черную". После прохождения собеседования с другими кандидатами на выходе их ждал микроавтобус ТЦК.

Автор видео считает, что ТЦК договорились с предприятием о сдаче им уклонистов, а военкомы за это не мобилизуют работников предприятия.

"Малый и средний бизнес, чтобы оставили в покое их специалистов, шантажом заставляют сотрудничать с ТЦКашниками", - заявил автор видео.

Ранее мы писали о том, что в Одессе таксисты получили заказ от ТЦК на доставку мобилизованных.

Также недавно во Львовском ТЦК прокомментировали инцидент с силовой мобилизацией, во время которого его сотрудники били гражданского ногами, заталкивая в бус.