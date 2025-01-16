Сотрудники харьковских ТЦК в балаклавах блокируют дороги и избивают правозащитников.

Об этом заявил народный депутат Александр Бакумов с трибуны Верховной Рады Украины.

"Это тотальное перекрытие улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются", – сказал Бакумов.

По его словам, такого беспредела военкомов, как в Харькове, больше нет ни в одном городе страны. В виду этого местный малый бизнес массово закрывается, потому что его работники боятся выходить из дому.

Харьковские телеграм-каналы пишут, что после выступления Бакумова комитеты соберут на совместное заседание для обсуждения вопроса соблюдения прав и свобод граждан во время мобилизации в городе.

Ранее харьковский бизнесмен с диабетом и гипертонией рассказал о прохождении ВВК.

"<...> Фальсификация лабораторных данных, игнорирование жалоб и "скотское" отношение. Подготовьте все документы. Убедитесь, что все диагнозы внесены в государственный реестр. Найдите и изучите приказ, в котором указаны болезни, с которыми не мобилизуют. Кроме того, есть разъяснения, которыми руководствуются врачи, – найдите и их. Если у вас есть адвокат, заранее подготовьтесь с ним", – советует предприниматель.

Напомним, в Харьковской области прошли десятки обысков у сотрудников ТЦК, зарабатывавших на уклонистах.