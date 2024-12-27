В Харьковской области проходит сразу 39 обысков у работников ТЦК и СП и военных медкомиссий, которые зарабатывали деньги на схемах уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает в Фейсбуке начальник следственного управления местного главного управления Нацполиции Сергей Болвинов.

"Они злоупотребляли властью, действовали вместе в течение длительного времени и успели исключить из военного учета людей, не имевших на это законных оснований. Служащие вносили заведомо ложные данные в документы – в результате военнообязанных признавали непригодными или ограниченно пригодными. Кроме того, эта же группа способствовала переправке мужчин через границу. Также проводили махинации с заработной платой – ее получали люди, не проходившие службу. За деньги "решали вопрос" о мобилизации транспорта, который должен ехать на передовую", - сказано в публикации.

Полицейские разоблачили их схемы, провели обыски у всех фигурантов, изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы.

Осенью мы рассказывали, как на Волыни начальник ТЦК за три тысячи долларов делал документы о непригодности к военной службе.

Также мы сообщали, сын начальника одного из отделений Винницкого ТЦК обещал местному жителю за большую взятку оформить нужные документы для выезда за границу.