Мужчина применил газовый баллончик против патрульных ТЦК и полицейских и сбежал после того, как военкомы не приняли от него 200 долларов "отступных".

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого обласного центра комплектования на своей странице в Фейсбуке.

По её информации, 21 ноября в городе Полонное Хмельницкой области, в ходе составления административных материалов за нарушение правил военного учёта, мужчина предложил мобилизационной группе взятку в виде двухсот американских долларов.

"Военнослужащий ТЦК решительно отказался от взятки", – заявляет пресс-служба.

После этого, согласно опубликованным данным, мужчина скрылся, применив слезоточивый газ против полицейских и военкомов.

"Все его действия зафиксированы", – пишет пресс-служба, но о поимке беглеца не сообщает.

Ранее мужчина применил баллончик против военкомов под Черновцами.

По опубликованным данным, сотрудник ТЦК получил химический ожог глаз и дыхательных путей. Пресслужба центра комплектования заявила, что наряд их работников проводил оповещение, действуя в рамках закона, а военнообязанный совершил нападение на них. Его задержали.

Также стало известно, что в Днепре залили баллончиком и избили медика ВСУ, перепутав его с военкомом.