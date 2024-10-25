Украинские телеграм-каналы распространили видео из Харькова, где работники ТЦК применили против водителя легковой машины газовый баллончиком, пытаясь заставить его выйти из авто.

Автор, опубликовавший видео утверждает, что люди в камуфляже и балаклавах не показали документы, поэтому он отказался выходить.

Кадры записи заканчиваются на попытке военных открыть заднюю дверь его машины.

В след за этим Харьковский областной ТЦК написал в Фейсбуке, что водитель, которого военкомы заливали слезоточивым газом, перед этим совершил наезд на наряд, проводивший мобилизационные мероприятия.

"Гражданин, находившийся за рулем, дерзко отказался выполнить законные требования предоставить свои военно-учётные документы для проверки. Затем этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих", – пишет ТЦК.

На днях работники харьковских СТО массово не вышли на работу после уличных рейдов военкомов.

Также мы публиковали кадры проникновения ТЦК на фабрику военной одежды в Харькове.