Ровенский окружной админсуд удовлетворил иск военнообязанного мужчины, которому было отказано в отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Мужчина подал заявление в ТЦК на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", желая получить отсрочку по причине необходимости постоянного ухода за пожилыми родителями.

Он утверждал, что является единственным, кто может осуществлять уход за родителями, поскольку его сестра живет в США и физически не может им помочь.

Комиссия ТЦК отказала в отсрочке, сославшись на наличие других трудоспособных членов семьи, а именно - сестры военнообязанного, которая проживает за границей.

Тогда мужчина обратился в суд.

Он предоставил документы, подтверждающие потребность родителей в постоянном уходе, что было зафиксировано актами сельской комиссии. В этих актах указано, что родители потеряли способность к самообслуживанию и нуждаются в посторонней помощи. Также мужчина доказал, что проживает рядом с родителями, а значит может осуществлять постоянный уход за ними.

Суд пришел к выводу, что решение ТЦК было необоснованным, так как не были учтены все представленные доказательства, в том числе факт проживания сестры за границей.

Комиссия также не провела дополнительных запросов для получения информации из реестров, что могло бы подтвердить право истца на отсрочку.

В результате суд отменил решение ТЦК и признал за истцом право на отсрочку от призыва.

Ранее мы писали, что в большинстве случаев суд отменяет штрафы ТЦК, выписанные по новым правилам мобилизации.

Напомним, недавно Закарпатский окружной административный суд постановил, что мобилизация лиц моложе 25 лет является незаконной.