В Харькове сотрудники ТЦК провели два рейда на швейную фабрику, где производят берцы и куртки для военных.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры.

В ходе первого инцидента женщинам, работающим на фабрике, удалось остановить сотрудников ТЦК.

Во второй раз военкомы явились с полицией. Один из них перелез через забор и открыл ворота, через которые остальные проникли на территорию.

Как пишут городские паблики, военкомы вывели с предприятия около 10-ти мужчин, но двоих из них сотрудницам удалось отбить.

Ранее на фоне массовых облав ТЦК по всей Украине харьковский блогер рассказал, как горожане откупаются от ТЦК после рейдов.

Так, один харьковчанин написал, что его выпустили из ТЦК за 5000 долларов при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов военкому. Ещё одному местный житель "договорился" о своём освобождении за 2500 долларов.

"Что-то с этими рейдами ТЦК не получается. Еле откупился... 4 дня держали"; "5$, чтобы не везли на ВВК. На месте не захотели решать. Еле выход нашел на военкома районного", – пишут пользователи.

"Представьте, какие суммы осядут за дни рейда! Потужно", – прокомментировал информацию от граждан Евгений Зуб.

Напомним, накануне Европейская бизнес-ассоциация передавала, что критически важные производства Украины заявили о проблемах с бронированием военнообязанных.