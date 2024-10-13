Жительница Коломыи Ивано-Франковской области заявила, что ее мужа забрали в армию несмотря на бронь от "Укрзализныци", которую ему обновляют в течение более двух лет.

Рассказ молодой женщины распространяется по соцсетям.

По ее словам, 5 сентября супруг поехал по делам в Черновцы, где его остановили сотрудники ТЦК. Они заявили, что в системе "Оберег" его бронь "не высвечивается", и предложили проехать для уточнения данных в военкомат.

В здании ТЦК он первым делом увидел двух пьяных военкомов, издевавшихся над парнем с выраженными признаками болезни. Больному угрожали оружием и "давили на него психологически". В общем, там была крайне тяжелая атмосфера.

Как далее рассказала женщина, в военкомате временный военный билет мужа и бронь порвали, заявив, что "это всё херня" и что мужчина идет служить. В это время какая-то женщина уже "штамповала" для него выводы медкомиссии.

Через 2 часа у него был готов новый военный билет. С 15 часов того дня мужчина не выходил на связь. Жена сильно волновалась, ведь до дома ему было ехать всего полтора часа, а он пропал надолго.

Только в 12 часов ночи мужчина смог дозвониться своей матери с телефона парня, которого "уже четыре дня возили по полигонам". Мать и жена бросились в полицию, чтобы написать заявление о похищении человека, но отделение было закрыто.

Теперь женщины пытаются добиться справедливости.

Ранее студент из Харькова, который сейчас живёт во Львове, заявил, что его насильно забрали и избили военкомы. При этом он как учащийся вуза имеет право на отсрочку.

Также мы писали о случае в Харькове, где сотрудники ТЦК похитили ветерана АТО, который и так был готов служить.