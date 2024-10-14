Украинские предприниматели заявляют, что в последние недели у них начались проблемы с бронированием сотрудников.

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).

"Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", – говорится в обращении ЕБА.

Как сказано в сообщении, по состоянию на середину 2024 года сотрудники, служащие в рядах ВСУ, есть у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации.

У половины, а именно: у 52% компаний, количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества работающих военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% предприятий доходит 20-40%.

Почти у половины компаний – 46% – среди мобилизованных или добровольцев, ушедших на фронт, есть критические для ведения деятельности специалисты.

Напомним, СМИ сообщали, что по инициативе Владимира Зеленского бронирование было приостановлено на время аудита критических предприятий. Позже Минобороны опровергло это.

Но, судя по всему, определённые проблемы с бронированием имеют место.

Ранее было принято постановление, согласно которому, предприятия не смогут бронировать сотрудников без актуальных документов военного учёта.

Также мы сообщали, что в Хмельницкой области разрешили бронировать работников компаний, перечисляющих щедрые донаты на ВСУ.