В последние дни работники харьковских станций санитарно-технического обслуживания автомобилей массово не выходят на работу.

Об этом рассказывает местный блогер в опубликованном им видео.

Как утверждает автор, мужчины предпочитают не показываться в общественных местах "из-за ситуации в городе". О чём именно идет речь, блогер не уточнил. Но в последние дни было много сообщений об облавах, которые устраивают в Харькове ТЦК.

При этом автор видео, используя ненормативную лексику, заявляет, что из-за закрытия СТО, где с начала полномасштабного вторжения РФ мастера ремонтировали автомобили украинских военных, бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, не могут починить свою технику, которая в настоящее время критически им необходима.

Последнюю неделю в сети публикуется видео множества брошенных машин на городских улицах перед блокпостами, где дежурят военкомы. Предположительно, водителей этих транспортных средств прямо из авто забрали в ТЦК, либо им пришлось бежать, бросив свои машины.

Местные паблики также пишут, что в виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер.

Также отказываются выезжать и многие харьковские таксисты.

Накануне местные жители опубликовали видео, где ТЦК провели рейд на фабрике военной одежды.

Ранее Харьковский блогер рассказал, как горожане откупаются от ТЦК после рейдов.