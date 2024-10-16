В ТЦК считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания и показателей мобилизации.

Об этом заявила офицер Киевского городского ТЦК Лариса Козак в эфире телемарафона.

"После рейдов возросло количество добровольных обращений в ТЦК", – сказала Козак.

"В то же время до сих пор многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, поэтому принудительные меры оповещения необходимо продолжать", – добавила она.

Напомним, с пятницы по воскресенье в Киеве и ряде других городов прошли массовые рейды военкомов. Мы рассказывали в отдельном материале, почему активизировались облавы ТЦК и с чем они связаны.

Между тем народный депутат Александр Федиенко объяснил массовые облавы ТЦК тем, что люди не обновляют свои учетные данные. По его словам, такие меры необходимы, потому что боевые подразделения Сил обороны нуждаются в доукомплектовании.

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