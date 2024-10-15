Массовые облавы ТЦК на военнообязанных возле развлекательных заведений в Киеве и других крупных городах и на курортах многие расценили как "закручивание гаек", на которое власть пошла в пиар-целях.

В условиях ужесточения мобилизации было решено продемонстрировать, что "неприкасаемых нет" и что "тусовочный бомонд" крупных городов также может быть отправлен на фронт.

Правда, эффект от этого сомнительный. От мобилизации "бомонд" (в значительной своей части) так или иначе откупится. А влияние на общественные настроения может оказаться крайне неоднозначным.

Не исключено, что для фронтовиков или для бедных жителей небольших городов и сел, где мужчин мобилизуют повально, зрелище облав военкомов по ресторанам, ночным клубам и на концертам и доставляет некоторое моральное удовлетворение.

Однако эти рейды ставят под угрозу образ жизни значительной части т.н. верхнего среднего класса (англ. upper middle class), пока еще сохраняющегося в столице и областных центрах.

Именно эту прослойку часто называют главной движущей силой прозападных проектов и протестов, включая Евромайдан. При этом данная категория никогда не была, в большинстве своем, электоратом президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа" (СН), поддерживая скорее лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко или политсилы вроде "Голоса" или "Самопомощи". Среди этих людей не редкость националистические настроения, требования "войны до победного конца", протесты против любых переговоров и компромиссов с Россией.

Воевать лично, правда, с началом полномасштабных боевых действий поспешили далеко не все из них. Многие остались сидеть по киевским ресторанам, призывая оттуда к выходу на "границы 1991 года", либо волонтерят ("прикуривая" периодически от собранных средств), либо формально записались на армейскую службу, фактически на фронте не появляясь, вокруг чего время от времени возникают скандалы (как, например, с главой Центра по борьбе с коррупцией Шабуниным). И в общем и целом, несмотря на войну и обстрелы, значительная часть представителей этой социально-политической группы постаралась сохранить плюс-минус свой довоенный образ жизни, при этом, повторимся, активно выступая за "войну до победного конца", против остановки войны по линии фронта и против любых других компромиссов с РФ.

Массовые облавы ТЦК по "местам обитания" данной группы "приближают" к ней войну и отдаляют ее от привычной жизни.

Как это может сказаться на ее настроениях, а также в целом на отношении общества к перспективам войны и условиям ее окончания, разбиралась "Страна".

"Океан Эльзы" как предлог

В Украине уже несколько дней продолжаются проверки сотрудниками ТЦК военно-учетных документов в торговых центрах, концертных залах и ресторанах. Как мы сообщали, началось все с концерта в Киеве группы "Океана Эльзы", к месту проведения которого внезапно пришли военкомы в сопровождении полиции и принялись проверять и задерживать якобы нарушителей правил постановки на учет, и забирать их в бусики.

Вскоре стало ясно, что идет, по сути, спецоперация, так как ТЦКшники появились не только на концерте "Океана Эльзы", но и в ресторанах, и в ночных клубах столицы, а также крупных городов.

Судя по последовавшей реакции представителей власти, это не самодеятельность "военкомов", а спущенное сверху указание. Так, один из идеологов правящей партии "Слуга народа", глава комитета по информполитике Верховной Рады Никита Потураев, написал на своей странице в Facebook, что "приветствует" такие проверки и считает, что "они должны быть сквозными и постоянными".

Он также написал, что рейды на концерты не несут "угрозу украинской культуре", а в рестораны - "украинской экономике". Это, вероятно, был ответ на позицию некоторых - в том числе коллеги по комитету Владимира Вятровича ("Евросолидарность"), написавшего на своей странице в Facebook, что не надо "помогать" России "уничтожать "второй после армии оборонный вал" - украинскую культуру, "даже якобы помогая ВСУ". В этом увидели намек на историю с концертом ОЭ.

В свою очередь член "оборонного" комитета Верховной Рады Александр Федиенко назвал причиной массовых облав ТЦК нежелание мужчин обновлять учетные данные военнообязанных. По его данным, количество таких "уклонистов" достигло более 6 млн человек.

Собственно, источники "Страны", в том числе близкие к Минобороны, говорят, что вообще темпы мобилизации снизились в последнее время. Поэтому их и пытаются повысить путем увеличения числа облав и рейдов. Подробно об этом мы рассказывали здесь.

Однако данные действия служат и другим целям. Это был идеологический, политтехнологический ход, считают эксперты.

"Для власти было важно показать, что "богатые тоже плачут", и мобилизация не проходит и мимо них. Коснется ли она их по-настоящему - это другой вопрос. Хотя если обеспечить социальную справедливость невозможно, то надо хотя бы создать иллюзию, что она существует", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

"Мы увидели попытку показать воюющим и их семьям, что мобилизация рано или поздно коснется всех. Многие солдаты воюют с начала полномасштабного вторжения, кое-кто - и того дольше. Они устали от войны и раздражены, что власть и армейское начальство их не демобилизуют. Несмотря на обещания, закона о демобилизации все нет. А тем временем "на гражданке" часть народа, как и до "большой" войны, живет на полную. И что делает власть: она пытается канализировать нарастающее недовольство. Выезды ТЦК к ресторанам и спортзалам показывают для их завсегдатаев, что мобилизация вполне может стать реальностью", - объясняет "Стране" политолог Руслан Бортник.

Что власть ощущает данную ситуацию как проблему, по сути, подтверждает член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (СН). В интервью Radio NV он, обсуждая тему демобилизации, утверждал, что "военные на переднем крае", с которыми нардеп и его коллеги общаются, соглашаются, что "сейчас обеспечить демобилизацию в принципе невозможно". "Но надо, чтобы не было этой социальной несправедливости. Что одни воюют, а другие живут совсем другой жизнью в тыловых городах. И жизнь эта бурлит, в том числе в развлекательных заведениях. Это больше всего раздражает граждан, которые воюют", - заявил Вениславский.

Впрочем, эксперт Бортник допускает, что рейды ТЦК были рассчитаны и на западную аудиторию. На Западе не прекращаются призывы к Киеву снизить мобилизационный возраст (сейчас нижний порог составляет 25 лет), чтобы все больше охватывать призывом молодую часть украинского общества. Власть пока не идет на этот шаг, прежде всего из-за его непопулярности.

"Проблема же в том, что западные журналисты, политики и чиновники, приезжая в Киев, видят все эти концерты и рестораны, полные здоровыми с виду молодыми людьми. И потом они слушают просьбы нашего руководства дать больше всего-всего, что, дескать, улучшит ситуацию на фронте. И реакция на это - что армии нужно более молодое пополнение и вообще важно использовать все ресурсы Украины, а уже потом претендовать на ресурсы западные", - говорит политолог.

Почему пришли в "резервацию"

Еще один интересный аспект этой истории с проверками - это их объект. Чаще всего рейды проходят в местах отдыха т.н. верхнего среднего класса. Соответствующая публика фигурирует в видеороликах, запечатлевших столкновения некоторых проверяемых с ТЦКшниками и полицией.

Отношения правящей команды и конкретно президента Зеленского с этой прослойкой всегда были достаточно непростыми. Та ее часть, что активна в Facebook, скорее принадлежит к сторонникам последовательного оппонента Зеленского - экс-президента Петра Порошенко, чью идеологическую линию она разделяет, или же поддерживала праволиберальные партии вроде "Самопомощи" и "Голоса".

В электорате Зеленского представители этой социальной группы, хотя и присутствовали, но никогда не играли первую скрипку. Впрочем, некоторые после выборов 2019 года все же вошли в органы власти по квоте президента и СН. Но назвать их опорой "слуг" вряд ли было бы возможно.

После начала полномасштабного вторжения РФ средний класс, как и все украинское общество, поддержал власть и ВСУ. Из этой прослойки также было много добровольцев.

Но и пожелавших вести жизнь "как до войны" также осталось немало - особенно в Киеве, линия фронта от которого откатилась еще весной 2022 года. Сегодня модные рестораны и клубы по стране заполнены публикой, среди которой полно мужчин призывного возраста.

"Деньги Запада держат нас на плаву. Киев наполнен конференциями и концертами, на театральные события невозможно найти билеты, а зарплаты в частном секторе стремительно растут. И это искажает реальность. Заставляет забывать о рисках, о которых забывать нельзя. Отстраняться от реальности. Мерить все категориями мирного времени", - комментирует в своем блоге специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Власть и оставшийся в стране средний класс - особенно его upper часть - заключили неформальный договор, что первая толком не трогает второй, а тот работает, платит налоги и донатит, ну и развлекается в эдаких резервациях. Вышла своеобразная форма экономического бронирования, официально вроде бы не существующего. И вот теперь эти отношения властью пересматриваются", - говорит политолог Бортник.

А то, что эта социальная группа в большинстве своем никогда не была важна электорально, вообще развязывает правящей команде руки.

"Власть не чувствует себя сильно обязанной, потому не колеблясь применяет силу. Это задел и на будущее: чтобы те, кто мог бы стать оппонентом в будущем, сидели и боялись. Учитывая тот факт, что все началось с юбилейного концерта группы Вакарчука (народный депутат двух созывов, лидер ОЭ Святослав Вакарчук - Ред.), допускаю, что это была попытка понизить его репутационный капитал - так, на всякий случай. Все-таки популярность остается высокой, и его поддержка на выборах может кому-то пригодится. Впрочем, избирательной кампании пока не видно за туманом войны, но предвыборные маневры начались, несмотря на то что страна не вернулась с войны", - говорит политолог Золотарев "Стране".

Если рейды ТЦК станут обычным делом, а не прекратятся так же внезапно, как начались, их эффект усилится.

"Системный подход, конечно, вызовет более глубокие последствия. Верхний средний класс и элита серьезно задумаются о будущем в Украине. Облавы будут провоцировать отток людей и рост оппозиционных настроений. Но многое зависит от регулярности акций. Если они будут носить одноразовый характер, о произведенном ими эффекте скоро все забудут. Но если они будут повторяться вновь и вновь, то изменения в настроениях будут", - считает политолог Бортник.

Сотрудник одной из крупных украинских инвестиционных компаний сказал "Стране", что на его круг общения происходящие в последние дни события оказывают "гнетущее впечатление".

"У нас очень патриотический круг общения. Многие участвовали в Евромайдане, часть пошла добровольно служить, остальные донатят ВСУ, работают, стараясь поддерживать свои семьи. Мы считаем, что таким образом исполняем свой долг перед Украиной - кто на фронте, кто в тылу. Но эти облавы заставляют задуматься о том, что будет дальше. И о том, какую цену все мы должны будем заплатить, если война будет идти еще долго. Еще с конца прошлого года некоторые люди в моем окружении начали говорить, что войну пора остановить по линии фронта, без выхода на границы 1991 года. Хотя до того подобные разговоры вообще были немыслимы. А сейчас их стало еще больше. Тем более что накладываются и другие проблемы - повальная коррупция, произвол силовиков в отношении бизнеса, нарастающие сомнения в профессионализме и в адекватности военно-политического руководства страны. Кроме того, уже понятно, что чем дольше идет война, тем меньше в Украине будет оставаться пространства для демократии, прав и свобод человеке, тем жестче будет государство закручивать гайки, чтоб обеспечить ту же мобилизацию и пресечь любое недовольство", - говорит инвестбанкир.