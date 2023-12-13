Пока внимание приковано к событиям на фронте и внешнеполитическим новостям - обсуждению предоставления Украине финансовой помощи от США и ЕС, а также по поводу решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, во внутренней украинской политике происходят не менее важные, хотя и менее заметные процессы.

Связаны они с активизацией действий политических противников Владимира Зеленского, которые с начала полномасштабного вторжения были вынуждены уйти в тень, но, примерно с октября-ноября резко "пробудились к жизни", активизировав критику президента по всем направлениям. Также множатся и негативные по отношению к украинской власти публикации в западных СМИ.

Что это означает и к каким последствиям может привести, анализирует "Страна".

Коалиция атакует

Владимир Зеленский не впервые сталкивается с масштабной политической атакой внутри страны.

Осенью 2021 года, накануне вторжения, против президента образовалась широкая коалиция сил - как оппозиционных партий, так и крупнейших олигархических структур в лице, например, Рината Ахметова. Причиной обострения стали попытки Зеленского через механизм санкций СНБО (по сути - внесудебной расправы, под которую могли подвести любого украинца) полностью подчинить себе все политическое поле страны.

Тогдашняя "антизеленская" коалиция добилась немалых успехов, заминусовав рейтинг президента и его партии. И к февралю 2022 года казалось, что у действующего главы государства крайне мало шансов переизбраться на второй срок.

Но полномасштабное вторжение полностью изменило ситуацию. Вокруг Зеленского объединилось общество, как вокруг вождя, противостоящего внешнему врагу. А успехи украинской армии в 2022 году еще более укрепили позиции главы государства.

Поэтому президент смог максимально консолидировать вокруг себя всю систему власти, а также в значительной степени обнулить влияние всех прочих групп - начиная от оппозиционных политиков, заканчивая олигархами и мэрами. Резко усилили свое влияние силовые структуры, а также фискальные службы, что привело к росту давления на бизнес. И никто с этим ничего поделать не мог.

Но в последние месяцы произошли серьезные перемены.

Во-первых, закончилось неудачей наступление ВСУ, а на фронте начала складываться в целом тяжелая ситуация, которая резко контрастировала с созданными самой властью завышенными ожиданиями общества, что вызвало рост разочарования в действиях команды президента.

Во-вторых, Зеленский предпринял попытку начать подготовку к проведению президентских выборов в марте 2024 года. На Банковой рассчитывали таким образом без особых проблем переизбрать действующего президента на новый срок, пока у него еще высокий рейтинг, чтоб затем у него были развязаны руки для самых разных вариантов действий, в том числе, и по окончанию войны.

Однако, противники президента увидели в выборах уникальный шанс убрать его от власти. Тем более, что был уже и потенциальный кандидат - главком ВСУ Валерий Залужный, участие которого в выборах делало вполне реальным для Зеленского перспективу их проиграть.

В такой ситуации глава государства резко отыграл назад, заявив, что "выборы сейчас не ко времени".

Однако маховик политической борьбы в Украине был уже запущен. Это видно, например, в росте числа критических по отношению к власти заявлений как в украинских медиа-ресурсах, так и в зарубежных.

И если их проанализировать, то получается, что президента сейчас вновь атакует широкая коалиция самих разнородных сил.

- Петр Порошенко и его партия, а также ряд лояльных ему депутатов из других фракций и групп. Плюс - ориентированные на Порошенко медиа и блогеры,

- группы и лица, связанные с западными структурами и грантовыми организациями. Среди них выделяется медиа-пул бизнесмена Томаша Фиалы, а также ряд активистов. Например, глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин,

- мэр Киева Виталий Кличко и ряд других мэров, которые находятся во враждебных отношения с Офисом президента,

- находящийся в тюрьме олигарх Игорь Коломойский, который после ряда безуспешных попыток договориться о выходе на свободу, как говорят источники "Страны", находится в гневе и полон желания отомстить. Основные удары он наносит через нардепа Александра Дубинского (его тоже отправили в тюрьму), а также через целый пул блогеров. Очень осторожно, но время от времени, неприятные для Банковой темы стали публиковаться и в принадлежащих олигарху медиа,

- Арестович, который сейчас пытается собрать вокруг себя свой собственный политпроект,

- иные группы недовольных. В первую очередь это бывшие чиновники, а также бизнесмены, против которых завели уголовные дела или вынудили выехать из страны. Хотя при этом большая часть олигархов (за исключением оказавшегося в специфической жизненной ситуации Коломойского) от нынешнего политического "движа" стремятся держаться в стороне, не совсем понимая, чем он закончится. Они стараются не злить власти и демонстрируют им лояльность (Ринат Ахметов, например, поддерживает эффективную коммуникацию через помощника Зеленского Шефира, а Виктор Пинчук помогает проектам жены Зеленского). Но и с другими группами контакты, на всякий случай, не теряют.

Нельзя сказать, что все описанные выше силы координируют между собой свою деятельность (отношения между ними нередко крайне напряженные), но общая цель у них одна - максимальное ослабление позиций Зеленского, побуждение его "поделиться властью" (публикации о необходимости "правительства национального единства" появляются регулярно), либо, в перспективе, от власти его убрать.

Особняком стоит Залужный, хотя, во всей этой истории он - ключевая фигура. Открыто главком Зеленского не критикует и о своих планах заниматься политикой не заявляет. Но и наличие таких планов не опровергает. И благодаря самому факту того, что он обладает сопоставимым с президентом рейтингом доверия (а по некоторым данным и большим), главком ВСУ становится человеком, вокруг которого в любой момент могут объединится все недовольные Зеленским.

Так, в СМИ недавно опубликовали социсследование группы "Рейтинг" (она не подтвердила, но и не опровергла правдивость этих данных), в которых говорится, что условная партия Залужного набрала бы 36% среди тех, кто пошел бы голосовать и уже определился с выбором. Гипотетический блок Владимира Зеленского с 26,7% занял бы второе место. Интересно, что рейтинг партии "Слуга народа" (нынешнее название президентской политсилы) - 5,5%. То есть даже если слухить результаты СН и блока Зеленского, то получится 32,2%: у несуществующей партии Залужного все равно больше.

Кроме того, рейтинг доверия граждан Украины к главкому превысил показатели президента. Залужному "полностью доверяют" 63% опрошенных (Зеленскому - 39%), "скорее доверяют" 19% (у президента здесь 33%). В сумме 82% - у генерала и 72% - у главы государства.

Вторая после Залужного ключевая проблема президента - отношения с западными союзниками и недопущение ситуации, при которой концепция "Зеленскому пора уходить, потому что он становится не решением проблемы, а ее частью" овладеет умами в Вашингтоне и в европейских столицах.

При этом, наличие в числе критиков президента ориентированных на Запад активистов, а также многочисленные негативные в отношении Зеленского публикации в западных СМИ нередко трактуется как признак того, что в США и ЕС уже потеряли доверие к президенту Украины.

В тоже время, каких-то прямых сигналов от руководителей западных стран (а не от СМИ) на этот счет не поступает. А в команде президента считают, что публикации западных медиа инспирируются из Киева противниками Зеленского.

Например, недавно Безуглая, в рамках своей кампании против Залужного, заявила, что критическую публикацию в The Economist разместили в интересах Залужного через упомянутого выше Томаша Фиалу и связанных с ним лиц.

Поэтому сейчас Банковая решает две главные задачи.

Во-первых, нейтрализация политических амбиций Залужного. Примечательно, что в последние дни представители команды президента (министр обороны Умеров и глава НБУ Пышный) сделали заявления о том, что у Зеленского нет намерений увольнять Залужного, также как нет и конфликта с ним. Это может быть тактическим заявлением на фоне попыток украинской власти убедить Конгресс США продолжить поддержку Украины. Но может быть и частью процесса убеждения Залужного со стороны ОП отказаться от любых политических планов. Для Зеленского была бы идеальная ситуация, при которой главком ВСУ остается на своем посту, но при этом не идет на выборы и никаким другим образом не участвует в политике. В таком случае, Банковая могла бы вернуться к идее проведения президентских выборов и, при этом, избежала бы большого скандала, связанного с отставкой Залужного (тем более, что армией Зеленский и так зачастую управляет через голову главкома ВСУ). Но пока нет свидетельств того, что между Залужным и президентом достигнуты договоренности и что конфликт между ними полностью исчерпан.

Во-вторых, сохранение поддержки со стороны Запада. При том, что в США и ЕС сейчас идут собственные очень непростые политические процессы, которые, как показывает история с борьбой вокруг законопроекта о помощи Украине в Конгрессе, значительно усложняют отношения украинской власти с партнерами.

Так или иначе, но в случае успеха в реализации этих двух задач, все остальные группы противников для Зеленского будут не очень опасны и он сможет сохранить контроль над ситуацией в стране, если не будет масштабных провалов на фронте.

Если же Банковая не сможет решить эти вопросы, политическая турбулентность в стране, очевидно, усилится.

"На Залужного у всех недовольных большие планы"

Примечательно, что собеседники "Страны" в разных политических лагерях, которые сейчас критикуют Зеленского, в разговоре с нами объясняют свои действия враждебной политикой властей.

"ОП всех считает врагами, но мы не хотим политической войны. Кусаем себя за руки, чтобы не отвечать им из всех орудий. Депутаты, правда, иногда могут себе лишнего позволить, но Первый (то есть Петр Порошенко - Ред.) четко выдерживает линию, никак не реагировать на нападки. И президентский Офис этим пользуется, вешая на нас и, кстати, на Залужного всех собак. Наше терпение не вечное, но пока держимся", - комментирует источник в штабе партии Порошенко.

"Я бы не назвал нынешнюю ситуацию в наших отношениях обострением. Вот если бы завели новые уголовные дела или опять стали бы угрожать увольнением, тогда да. Но информационно Кличко "мочат", конечно, едва выпадет случай. Вот авария в метро - это подарок судьбы для власти. Прямо на обвинение в авторитаризме они (то есть ОП - Ред.) отвечать не хотят, но за метро требуют Кличко ответить. Я уверен, если бы раз в полгода президент звонил Виталию и говорил что-то вроде "Давай действуй, но обо мне говори только хорошее", это было сняло бы часть вопросов со стороны Кличко. Все упирается в недостаток коммуникации, а оборачивается поддеванием по мелочам, "догонялками", - говорит собеседник в Киевсовете, входящий в политическую команду Кличко.

Напомним, в недавнем интервью Der Spiegel Кличко, комментируя отношения центральной власти с местным самоуправлением, заявил, что Украина "движется к авторитаризму" и может "в какой-то момент перестать отличаться от России" в этом плане.

"Сейчас существует только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление", - сказал Кличко в заявлении Der Spiegel.

При этом, собеседник в команде Кличко говорит о "точечной координации" действий между мэром и Петром Порошенко.

"Нет такого плана, где бы было расписано, что вот здесь и здесь мы будем друг за друга вписываться. В Киевсовете, конечно, у нас партнерские отношения: большинство крепкое и держится, несмотря на случающиеся иногда "шпильки" друг другу. Когда через Раду хотели провести военную администрацию в Чернигове, фракция Порошенко протестовала. Это было, что называется, одним выстрелом сразу несколько зайцев: поддержали и Кличко, который борется за независимость местного самоуправления, и это самое самоуправление, и отстраненного от должности мэра Чернигова Атрошенко. Но вот в связях с западными партнерами у нас абсолютно разные контакты. На этом направлении, скорее, даже конкуренция: кто, скажем так, дальше дойдет", - говорит источник в команде мэра.

Отношения с Западом для Порошенко и Кличко имеют важнейшее значение.

Как писала "Страна", во многом благодаря связям с западными структурами, экс-президент не отправился в тюрьму по "делу Медведчука", а Кличко усидел в кресле мэра. Для Запада оба политика рассматриваются как противовес Зеленскому, который очень усилил свою поддержку в первые месяцы, что дало ему фактически диктаторские полномочия.

Кстати, оба поддерживают собственные контакты с военными кругами. У Порошенко говорят о "прекрасных отношениях с Залужным и большинством генералов", которые-де обращаются за помощью к фонду экс-президента.

"У нас табу: мы военных не критикуем, - говорит источник в руководстве партии Порошенко. - Залужного они (власть - Ред.) реально хотят уволить, но им не дают (в смысле Запад - Ред.). Но если будет существенное продвижение россиян, на него повесят и это, и неудачное контрнаступление на юге, и все остальное".

В тоже время, источник близкий к Офису президента считает, что Порошенко пытается презентовать себя как "защитника Залужного" не по просьбе главкома, а по собственной инициативе.

"Думаю, инициатива в этих отношениях скорее исходит от Петра Алексеевича, чем от генерала. Если Порошенко, например, покажется, что Залужный нуждается в поддержке в соцсетях, "порохоботам" скажут поработать. Хотя главком об этом даже и не просил. Но, понятно, что у всех недовольных Зеленским на Залужного большие планы. Его хотят довести до выборов во всем белом, а так быть не должно: он должен нести свою часть ответственности за вещи, связанные с войной", - говорит собеседник.

Впереди перекресток

Эксперты говорят об обострении политической борьбы в Украине.

"В силу хода событий и под напором сомнений чары Зеленского рассеиваются. Когда-то мы говорили о его "тефлоновости", его нечувствительности к критике. Он остается популярным и в Украине, и за ее пределами, но этой поддержки уже не хватает, чтобы единолично определять курс страны. Это чувствуют и внутренние оппоненты, и западные партнеры. Вторые уже открыто говорят с политическими конкурентами Зеленского, присматриваются к Залужному. Даже сторонники президента или попутчики, которые раньше молча соглашались с его линией, видят, что будущее, которое рисует им Зеленский, непонятное, туманное. И отношение к его курсу меняется", - комментирует политолог Руслан Бортник.

По его мнению, команда президента приближается к некоему перекрестку, который "во многом решит и ее судьбу, и будет историческим для Украины".

"Там может быть поворот к выборам, или безвыборной трансформации власти, или к смене курса. Но Зеленский со товарищи могут этот перекресток и проскочить. Но вообще они остаются внимательными и чувствительными к общественным настроениям и переменам в мире. Смену курса я бы не исключал. Зеленский умеет удивлять и вполне может "включить" режим миротворца, заговорить о "замораживании" военных действий или какой-то другой форме их остановке", - полагает Бортник.

Однако если правящая команда не отреагирует должным образом, как считает эксперт, "нынешняя все еще довольно мягкая критика в адрес президента сменит характер, перейдя в форму атаки с разных сторон".

"Все решат ближайшие 2-3 месяца", - полагает Бортник.

В свою очередь политолог Андрей Золотарев говорит об определенной синхронности атак разных групп влияния на команду Зеленского с серией критических публикаций в западной прессе, что может быть "неслучайно и опасно для ОП".

"Этот политический тренд очень хорошо заметен в информационном поле. Что это может означать? Возможно то, что в Украине описывают фразой "гуртом і батька легше бити". Критика президента становится трендом. И она опасна тем, что метод обвинений в работе на Кремль тут не поможет. Если критикует, например, "прогрессивная" молодежь, принимаемая в западных посольствах, агентами ФСБ ее не назовешь и тронуть ее не дадут. При этом на Западе множатся критические статьи. Я подозреваю, что эта кампания только набирает обороны и еще не вышла на свой пик. В целом 2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне", - полагает эксперт.