Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова опубликовал совместное фото с супругой Еленой - и снова без подписи.

Снимок появился в Фейсбук-аккаунте главкома.

Возможно, он приурочен ко Дню Вооруженных сил Украины.

Напомним, ко Дню десантно-штурмовых войск Залужный тоже публиковал совместное фото со своей женой Еленой в одинаковых толстовках.

Также сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский записал поздравление ко Дню Вооруженных сил Украины.

В последнее время СМИ много пишут о конфликте Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о том, что главком может стать конкурентом Зеленскому на выборах. Сам Залужный эти вопросы не комментирует.

Накануне СМИ в очередной раз написали, что Зеленский находится в конфликте с главкомом ВСУ и в Офисе президента рассматривают возможность увольнения главкома.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал нонсенсом сообщения о конфликте между политическим и военным руководством Украины. По его словам, политического процесса "сегодня в стране нет", как нет и военных, думающих о политике, а не о войне.