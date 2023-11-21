Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместное фото со своей женой Еленой.

Снимок появился в Фейсбуке.

Фото не сопровождается подписью. Супруги на нем одеты в толстовки с логотипом десантно-штурмовых войск, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Вероятно, таким образом Залужный отреагировал на недавнюю претензию народного депутата из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяны Безуглой. Та возмутилась тем, что "у генерала есть время на даму, но генерал ни разу не был ни в одном ТЦК и СП". Таким образом нардеп прокомментировала селфи главкома с членом Общественного антикоррупционного Совета при Минобороны Даной Яровой.

Между тем Зеленский призвал Залужного не заниматься политикой, впервые, по сути, подтвердив конфликт с главкомом.

"Тогда он должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", - заявил президент в интервью The Sun.