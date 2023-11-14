Заявление президента Владимира Зеленского о том, что выборы сейчас не ко времени, должно было по идее снизить накал страстей вокруг слухов о готовящихся избирательных кампаниях, а также о противоречиях в военно-политическом руководстве Украины.

Однако, страсти не утихли. Скандалы на тему отношений Зеленского и Залужного, якобы отставок или даже арестов высокопоставленных генералов возникают в последние дни регулярно.

Да и по поводу выборов президента в политических кругах бытует точка зрения, что вероятность их проведение в марте 2024 года, несмотря на вполне заявления Зеленского, все ж таки не исключена.

Что стоит за этими разговорами разбиралась "Страна".

"Выборы не ко времени"

Президент Зеленский отреагировав на широко разошедшиеся слухи о подготовки власти к президентским выборам, заявил в ежедневном обращении к украинскому народу от 6 ноября, что в военное время "абсолютно безответственно легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов".

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ждет от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины", - заявил глава государства.

Это выглядело как попытка прекратить спровоцированные во-многом самим же Офисом президента разговоры о возможности выборов во время войны.

И вот теперь после заявлений, например, спикера Руслана Стефанчука в июле, что Конституция не запрещает избирательные кампании во время военного положения, или - министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в начале ноябре, что "страница" выборов конкретно весной 2024-го властью "не закрыта" (и президент взвешивает плюсы и минусы), вопрос выборов казалось бы закрыт Зеленским.

Власть сделала и практический шаг в этом направлении. 8 ноября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения до 14 февраля 2024 года. Президент уже подписал этот закон, а также акт, продливший всеобщую мобилизацию.

С учетом того, что предвыборная кампания должна стартовать за 90 дней - то есть, не позднее 22 декабря 2023-го - такое решение парламента означает, помимо прочего, что провести выборы президента в установленную Конституцией дату - в последнее воскресенье марта пятого года президентских полномочий (а это 31 марта 2024 года) без изменения законодательства не получится.

"Выборов не будет, если не поменяем законодательство", - комментирует "Стране" собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа". Вероятность принятия таких поправок он отказался спрогнозировать.

"По выборам еще решается"

Однако общая политическая ситуация после заявления президента отнюдь не успокоилась. Прежде всего потому, что тема выборов полностью не ушла. Вариант проведения президентских выборов (или даже парламентских, что, впрочем, считается менее вероятным) продолжает, по наблюдениям "Страны", обсуждаться.

"Часто слышу точку зрения, что заявление Зеленского о несвоевременности выборов - тактический ход, чтоб сбить напряжение, которое возникло в политикуме на фоне слухов о выборов. Многочисленные противники Зеленского внутри страны, а также скептически настроенные по отношению к действующему президенту круги среди западных союзников, увидели в этом шанс поменять власть. И начали активно присматриваться при помощи кого это можно сделать. Так и появилась тема "Залужный идет в президенты", которая сама по себе посеяла большое волнение во всей системе власти. Поэтому, чтоб не будить страсти раньше времени президент публично отверг идею выборов, но, якобы, по-прежнему продолжает к ним готовиться. И, параллельно, думает как сделать так, чтоб Залужный на выборы не пошел. И тогда Зеленский сможет переизбраться довольно легко, получив мандат еще на 5 лет. Такая версия обсуждается очень активно", - говорит источник в политических кругах.

Политолог Кость Бондаренко также допускает, что президент сделал заявление, чтоб "сбить температуру" в обществе, а также сделать так, чтоб до возможного запуска избирательных процессов "монополия на политику сохранилась у команды президента".

"Зеленский решил просто показать, что он противник выборов. Он же видит, что большая часть общества против этой идеи. И если потом все же придется объявить выборы, это будет выглядеть, как будто он пошел на это под чьим-то давлением, а не ради реализации своего политического интереса", - комментирует эксперт "Стране".

Три очага напряжения

Впрочем, выборы не единственная тема, которая вызывает напряжение в политикуме.

Во-первых, есть еще перманентный конфликт с группой влияния экс-президента Петра Порошенко, которая остается наиболее громким и последовательным оппонентом ОП. После того, как прошла оговоренная в законодательстве дата выборов нового состава парламента партия Порошенко "Евросолидарность" начала активно продвигать идею необходимости создания в Украине коалиционной власти для "лучшего управления воюющей страной" - то есть включения в нее представителей оппозиции.

Никаких признаков того, что Офис президента готов пойти на такой шаг, впрочем, нет.

Вторая линия внутриполитического противостояния - в отношениях Офиса президента и местных властей. Отношения эти никогда не были простыми. Но, в последнее время, резко обострились в связи с решением о передаче подоходного налога с военных из местных бюджетов в государственный. Эти деньги центральная власть собирается направить на закупку нового вооружения. При этом местная власть обвиняется в том, что данные средств она тратит на ненужные во время войны вещи. Например - перекладывает брусчатку.

Местные власти, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, считают такой шаг наступление на самоуправление общин и попыткой централизовать финансы.

Неофициальной причиной считается намерение ОП лишить региональные элиты значительной части средств, получив контроль над их перераспределением.

Наконец третья, потенциально самая опасная для власти, конфликтная линия - отношения с военным командованием. Слухи о разногласиях между Залужным и Зеленским в последнее время активизировались. Равно как и разговоры о якобы намерениях главкома ВСУ участвовать в выборах президента. При этом сам Залужный свои политические амбиции не подтверждает, а украинские власти опровергают вообще факт разногласий между военным и политическим руководством страны.

В тоже время, отправной точкой для активизации подобных слухов стало интервью Залужного в журнале The Economist, в которых он фактически признал неудачу украинского контрнаступления на юге и общую тупиковость нынешней ситуации на фронте для обеих сторон. Президент с такой оценкой не согласился, а в ОП Залужного раскритиковали.

На это наложились более ранние слухи, что правоохранительные органы расследуют дело о быстрой сдаче юга российской армии после начала широкомасштабного вторжения. По делу были, по данным СМИ, опрошены представители высшего военного руководства, фигурантом его якобы является и Залужный.

В последнее дни тема получила свое продолжение.

Нардеп от партии Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко заявил, что готовятся некие "процессуальные действия" в отношении генералов.

А экс-нардеп Борислав Береза, ссылаясь на свои источники в Государственном бюро расследований, говорит, что в ближайшее время командующему Объединенными силами генералу Наеву могут вручить подозрение, а после него якобы - и Залужному. Береза сейчас близок к группе влияния Порошенко.

Ряд СМИ сообщили вчера о том, что говорится представление министра оборона Рустема Умерова на увольнение командующего оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия", генерала Александра Тарнавского, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко и Сергея Наева.

Но Минобороны Украины эту информацию уже опровергло.

Тем временем получила продолжение тема о возможном походе в президенты Залужного.

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, заявил, что поддержал бы выдвижение главкома ВСУ в президенты и влился бы в его команду.

Стоит отметить, что заявление он сделал в эфире принадлежащего Порошенко 5-го канала.

"Заявление Марченко - это признак борьбы разных политических сил за Залужного. Его или пытаются затащить в свой лагерь, или создать видимость, что он уже там. Это сильно бросается в глаза на фоне трений между отдельными представителями власти и главкомом (хотя он участвует косвенно). Я имею в виду уколы по поводу его диссертации, дескать, не на ту тему и ее защите не в том вузе. Впрочем, политическое поле вокруг Залужного "минируют" гораздо серьезнее, и появление уголовных дел, нацеленных конкретно на него, вполне возможно", - полагает Бортник.

Отметим, что пока львиная доля слухов о проблемах в отношениях Зеленского и Залужного, между политическим и военным руководством, идет из одного источника - из среды, близкой к Порошенко.

И если все происходящее - попытка экс-президента "качнуть" ситуацию, попытавшись склонить Зеленского на создание коалиционного правительства (никаких предпосылок к чему пока не просматривается), то это не будет каких-то больших последствий.

Куда проблемнее для власти станет ситуация, если в игру против нее включатся и другие игроки. И, особенно, если тема о необходимости смены властной команды в Украине найдет поддержку на Западе.

В таком случае, ставка на Залужного, как главную альтернативу Зеленскому, может иметь больший вес и практические последствия.

Тем более, что проводимые в течение в последнего месяца закрытые опросы показывают неплохие шансы на победу главкома ВСУ, если он примет решение идти на выборы.

Опросы показывают, что, в таком случае Владимир Зеленский наберет в первом туре 30-40% (по разным опросам), а Валерий Залужный - 20-30%. При этом нужно сделать оговорку, что Залужный никогда не объявлял официально о своем намерении участвовать в выборах. Как показывает практика, такое объявление может резко увеличить поддержку кандидата.

Еще хуже ситуация для власти по парламентским выборам. Здесь условная "партия Залужного" набирает 20-25%, а "Слуга народа" - всего 10-12%.

Впрочем, у Зеленского есть еще время до конца года попытаться гарантировать отсутствие конкуренции на выборах со стороны Залужного. Но многое будет зависеть от ситуации на линии фронта, а также от того, удастся ли решить вопрос с Западом о наращивании военной помощи и вообще прийти с Вашингтоном и ЕС к общей стратегии дальнейшей войны.

По мнению Костя Бондаренко, важно, как пройдет и чем закончится период до конца декабря - срок когда еще могут быть назначены президентские выборы в марте.

"Сюрпризы вполне возможны", - считает Кость Бондаренко.