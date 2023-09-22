В Украине расследуется уголовное дело о причинах быстрого захвата Россией значительной части юга страны, по которому проходят военные, включая известных украинских генералов. Следственная группа Государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ допрашивала даже главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По данным украинской службы ВВС, у главкома нет процессуального статуса в этом расследовании, но он может появиться.

Видимо, исходя из этого, в политических кругах уже говорят о "деле Залужного", считая, что здесь замешана политика.

Считается, что в Офисе президента (ОП) с ревностью относятся к популярности Залужного в украинском обществе, допуская, что генерал может заняться политической деятельностью и стать серьезным конкурентом Владимиру Зеленскому, планирующему переизбраться на следующий президентский срок.

Чем может грозить расследование Залужному и как ситуация может сказаться на настроениях в армии и в обществе, разбиралась "Страна".

Военные под подозрением

В последнее время в украинских СМИ вышло сразу несколько расследований о первых днях широкомасштабного вторжения, когда российские войска довольно быстро продвинулись вглубь Украины и сумели захватить значительные территории, помимо прочего, на юге страны.

В ходе подготовки своего материала журналисты ВВС Украина выяснили, что существует дело об оккупации Юга, однако в нем не фигурирует, например, бывший начальник главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич, который, по официальной версии, будучи завербованным Россией, содействовал ее планам по захвату украинской территории и передал россиянам данные о дислокации ВСУ в южных областях, а также воспрепятствовал подрыву мостов из Крыма на материковую Украину.

Оказалось, что по делу проходят исключительно военные, включая самых высокопоставленных, но пока в качестве свидетелей. Вообще дело расследуется уже полтора года, однако подозрения пока никому не объявили.

Источники ВВС Украина утверждают, что следователи уже допросили более полусотни человек, среди которых командующий сил обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировки войск "Юг" Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других воинских формирований, входящих в состав этой группировки. Кроме того, показания дал генерал, экс-начальник Генерального штаба Виктор Муженко, который с 24 февраля работал вместе с высшим военным командованием, а также другой бывший руководитель Генштаба, генерал Руслана Хомчака.

Также следователи побеседовали с экс-председателями Херсонской облгосадминистрации, включая Геннадия Лагуту, которого 16 сентября нашли мертвым в Киеве (по предварительной версии он покончил жизнь самоубийством, хотя и не все в такой вердикт верят).

Но самой заметной фигурой, среди тех, к кому приходили следователи - это главком ВСУ Валерий Залужный.

По данным ВВС Украина, процессуального статуса в этом деле у генерала "еще нет, как не было и официального вызова на допрос".

"Однако не исключено, что такой статус может появиться со временем. Глядя на такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации Юга уже называют "делом Залужного", - пишет издание.

А вот среди военных, как говорится в материале, расхожи опасения, что генералов хотят "назначить виновными для быстрого удовлетворения общественного запроса". Однако, как говорят собеседники журналистов в военных кругах, в этом контексте важно оценить подготовку страны к войне в переда самым ее началом и решения гражданских властей по усилению обороноспособности страны.

По мнению генерала Соколова, войск для обороны всей страны от Беларуси до Крыма катастрофически не хватало. Поэтому, как считает генерал, до войны в стране должны были объявить мобилизацию, чтобы резко увеличить численность ВСУ. Но это как раз не было сделано. А мобилизацию объявляет политическое руководство страны. То есть, как бы между строк читается, что ответственность в первую очередь лежит не на военных, а на президенте Зеленском и его ближайшем окружении.

"Источники в Генштабе говорят еще и о том, что это расследование вызывает определенное давление на военное командование. В Офисе президента неофициально объясняют, что это никакое не давление, просто общество хочет знать ответы на вопросы, кто же виноват. "Мы знаем, есть такое дело, там фигурируют военные. Нужно выяснить, почему мосты не были подорваны, а россияне смогли так быстро зайти и оккупировать Херсонщину", - поясняет нам источник в ОП. И добавляет: "Есть устав ВСУ, военные должны были действовать по этому уставу. Не президент должен давать команду "Взрывайте мосты!", военные должны это делать, исходя из той обстановки, которая была на месте. Следствие должно разобраться", - говорится в статье.

Большие планы на главкома

Новость о деле об оккупации Юга и людей, которые по нему проходят, ожидаемо вызвала интерес. Особенно иза-за присутствия в списке фигурантов (по версии ВВС) Залужного.

"Страна" не раз писала о слухах по поводу якобы противоречий, существующих между залежным и президентом. По распространенному в политических кругах Украины мнению, на Банковой испытывают определенную ревность, к популярному в народе генералу. Вызвана она подозрениями, никак серьезно не подтвержденными, что Залужный может уйти в политику после окончания войны и составить конкуренцию Владимиру Зеленскому, который, судя по его заявлениям, намерен баллотироваться на второй президентский срок. Сам главком показательно сторонится разговоров о политической карьере и вообще крайне редко дает интервью, в которых говорит только о войне.

И Залужный, и ОП наличие каких-либо разногласий категорически отрицают. А слухи об этом называют элементами "вражеской пропаганды" (хотя о них пишут и многие украинские блогеры, а также заявляют в оппозиции, в частности у Петра Порошенко).

По информации "Страны", рейтинг генерала постоянно замеряется Банковой и другими политическими игроками, включая западные структуры. И Залужный - и лично, и как фактор политики - несомненно учитывается в различных сценариях развития событий в Украине.

Поэтому информация, что Залужный проходит по делу, хотя и пока только как свидетель, сразу же начала рассматриваться и в политическом контексте. Тема о непростых отношениях ОП и генерала снова на слуху. Более того, критики власти считают, что расследование имеет своей целью подорвать авторитет Залужного в обществе.

Зеленский вручает Залужному подарки, но генерала упорно записывают в политические конкуренты президента. Фото: president.gov.ua

"Такое расследование (о причинах захвата территорий на юге страны - Ред.) есть (я знаю про него давно), оно находится на этапе, когда ОП сможет в любой момент выдвинуть Залужному подозрение. Почему это не делается - другое дело. Возможно, ждут удобного момента (например, когда Залужный после войны пойдет в политику). Возможно, боятся, осознавая, что армия способна отреагировать тут очень жестко. Или оглядываются на союзников. Не это главное. "Зеленые" (то есть власть - Ред.) готовятся перекинуть ответственность за саботаж подготовки к московитскому вторжению на военных, в первую очередь - Залужного, чья популярность представляет для них угрозу. Он про это знает, а теперь и вы", - написал на своей странице в Facebook блогер Карл Волох, который считается близким к окружению экс-президента Петра Порошенко.

Политолог Андрей Золотарев в комментарии "Стране" также допускает, в том числе, политическую подоплеку в деле о захвате Юга.

"С помощью этого расследования, очевидно, пытаются сбить Залужного. Есть подозрения, что у него имеются политические амбиции, хотя он это всегда опровергал. Но, видимо, его словам не верят, и дело об оккупации - заготовка на тот случай, если переход генерала в политику все-таки произойдет или будет готовиться", - полагает Золотарев.

Насколько это сильное оружие с точки зрения политтехнологий, сказать сложно, говорит эксперт. "Народ сейчас верит ВСУ, поэтому дело вряд ли нанесет существенный удар по авторитету и рейтингу Залужного. Но какой-то осадок в общественном мнении может остаться", - комментирует Золотарев.

Но не исключено, что дело ударит и по политическому руководству страны. "Речь же может идти не только о просчетах каких-то военных, но и гражданских властей. Военное положение не было объявлено до вторжения, не была начата мобилизация. Это же тоже сковало военных и не от них зависело. Так что, в ходе "раскрутки" этого дела встанет вопрос об ответственности и военных, и политического руководства страны", - прогнозирует Золотарев "Стране".

Политолог Вадим Карасев также допускает "некоторое влияние" расследования на общественное отношение к Залужному. "Главком - конечно, герой, но потеряно много территории, прежде всего, на юге, и в тонкости не будет никто вдаваться", - комментирует эксперт.

Но примечателен еще и другой момент: "Дело генералов" симптоматично. Оно может означать, что войну будут так или иначе заканчивать и выборы проводить. А на финише войны и старте выборов очень болезненным будет вопрос, кто виноват в сдаче Херсона и значительной части юга страны, почему россияне захватили такой кусок быстро и почти бескровно. И вот мы видим дело, по которому проходят военные, но нет СБУшников, прежде всего Баканова (друг детства президента Зеленского, бывший глава СБУ Иван Баканов - Ред.) Сигнал четкий",- говорит политолог.

При этом он полагает, что главная цель ОП - не устранить политическую угрозу со стороны Залужного, а не дать ему самостоятельно идти в политику.

"Если генерал и пойдет на выборы, то под контролем президента и с трансфером его популярности на президентскую команду президента. Партии власти нужен рейтинговый допинг, который бы перебил весь негатив, скопившийся вокруг правящей команды и конкретно "Слуги народа". Поэтому Залужного вешают на крючок, давая понять, что если он не будет играть по правилам, дело могут дальше раскручивать со всеми вытекающими последствиями", - комментирует эксперт Карасев.

Источник "Страны" в военных кругах, знакомый с Залужным, утверждает, что у главкома ВСУ в реальности никаких политических амбиций нет.

"Его политическая карьера в Украине в принципе не интересует. Он видит себя на более глобальном уровне. В мире таких специалистов по современной войне как он практически нет. А потому он может расчитывать на большую карьеру в НАТО и других западных структурах. И, как мне кажется, именно в этом направлении у него и есть амбиции. А погружаться в украинское политическое болото с его грязью и дрязгами Залужному абсолютно не хочется. Поэтому слухи о политических амбициях главкома - это элемент политической игры отдельных сил. Либо попытка столкнуть лбами Залужного с Зеленским", - говорит источник.

Если вдруг действительно начнется расследоваться уголовное дело против Залужного и его сделают подозреваемым, важный вопрос какова будет реакция и самого главкома ВСУ (который в таком случае потеряет свою должность), и украинского общества, и армии, а также западных союзников.

До сих пор крупных открытых конфликтов между военным и политическом руководством Украины не было. Но если Залужного и других генералов попытаются сделать "крайними" за "сдачу юга" и объявить им подозрения, то, не исключено, что они могут ответить зеркально и публично, защищаясь от обвинений.

Тем более, что вопросы есть не только к первым неделям войны, но и к тому, например, почему нынешнее наступление не развивается столь стремительно, как это ожидалось многими в Украине изначально. И это также может стать частью жесткой публичной дискуссии между военными и Банковой, в которую могут втянуться и армия, и общество, и Запад. Последствия этого на фоне затягивания войны и коррупционных скандалов просчитать пока трудно.