Заявление Стиана Йенсена, директора личного аппарата генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны путем предоставления Украине членства в НАТО в обмен на согласие уступить России захваченные территории, вызвало резкую отповедь Киева.

И хотя в НАТО вскоре заявление Йенсена фактически дезавуировали, а сам он назвал свои слова ошибкой, эксперты не считают произошедшее случайностью.

Почему речь снова зашла о формуле "мир в обмен на территории" и насколько такой вариант реалистичен, разбиралась "Страна".

Пять копеек о торговле территориями

Все началось с сообщения норвежской газеты Verdens Gang о ходе дискуссии на публичном мероприятии в Арендале - городке на южном побережье Норвегии.

Видный аппаратчик НАТО Йенсен, который занимает свою должность с 2017 года, обсуждая намерение Украины присоединиться к НАТО, заявил: "Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО". При этом он подчеркнул, что "решать Украине - на каких условиях она хочет вести переговоры".

Но уже сейчас, по его мнению, нужно думать, как будет обеспечиваться безопасность Украины после окончания войны.

При этом Йенсен утверждал, что вопрос о передаче неких земель Москве поднимается в ходе обсуждения послевоенной судьбы Украины.

"Я не говорю, что это должно быть так. Но это может быть возможным решением", - сказал представитель НАТО.

Его заявление почти сразу привлекло к себе внимание мировых и украинских СМИ, а затем и официального Киева.

Так, спикер МИД Олег Николенко в официальном заявлении внешнеполитического ведомства назвал "разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемыми".

"Всегда исходили из того, что Альянс, как Украина, территориями не торгуют. Сознательное или несознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В то же время в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и получения нею полноправного членства в НАТО", - отметил Николенко.

В Офисе президента (ОП) ожидаемо отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк, который часто комментирует зарубежные инициативы по украинской тематике. В его ответе можно увидеть и намек на мюнхенское соглашение 1938 года.

"Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за, скажем прямо, триумфа Путина, не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "разделения Европы", в том числе с зонтиком НАТО", – написал Подоляк в своем микроблоге в Twitter.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал заявление Йенсена "странным вбросом".

"Абсолютно непонятно, для чего это [было] сделано", - заявил секретарь в эфире нацтелемарафона.

Лидер парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия также не остался в стороне. По его мнению, "разговоры" об отказе Украины от территорий "в обмен на что угодно лишь поощряют агрессию". А сам отказ, мол, "не означает окончания войны", а "гарантирует новые конфликты в разных точках земного шара".

Реагируя на этот вал комментариев, в НАТО дезавуировали заявление Йенсена. Через разные СМИ, в том числе украинские, представители Альянса заверили, что блок полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, что-де подтвердили лидеры НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. И НАТО продолжит поддерживать Украину, сколько бы времени это ни заняло, ради "справедливого и прочного мира", "когда и при каких условиях принять который решать будет Киев".

Сам Йенсен тоже спустя время признал свое заявление ошибкой.

Непубличные разговоры о сделке

Тем не менее, в этой истории стоит обратить внимание на следующее: это не первое прозвучавшее на Западе предложение о возможности большого размена между Киевом и Москвой, который мог бы стать одним из условий прекращения войны и заключения мирного соглашения.

И далеко не первый раз фигурирует идея закончить войну даже при условии, что под контролем РФ останется часть украинской территории, но Украину при этом возьмут в НАТО, чтоб гарантировать ее безопасность и не повторение войны в будущем.

Например, в мае прошлого года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что условием начала переговоров между Украиной и Россией может стать "возврат к прежнему статус-кво" (то есть ситуации на утро 24.02.22). А часть Донбасса и Крым, неподконтрольные Киеву в тот момент, нужно вынести за рамки, придав "отдельный статус на любых переговорах". Многие восприняли это предложение как призыв к Киеву ради достижения мира отказаться от части своих земель. И тогда президент Владимир Зеленский очень жестко раскритиковал идею Киссинджера.

Позже Киссинджер "творчески развил" свою идею. Он по-прежнему считает, что война не закончится выходом Украины на границы 1991 года. Но предлагает, несмотря на это, принять Украину в НАТО. Причем не только, чтобы обеспечить безопасность Украине, не допустив нового вторжения РФ, но и для того, чтобы, как это не парадоксально звучало, обеспечить безопасность России. Так как если Украина будет связана союзническими обязательствами с НАТО, то она не сможет попытаться силой вернуть контроль над захваченными территориями.

Дальше больше.

В июле 2023-го The Washington Post выдала статью со ссылкой на источники, что во время июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев украинское руководство якобы предложило ему план контрнаступления ВСУ и исходящие из него политические цели: дойти до границы Крыма, чтобы установить огневой контроль над ним, отвоевать часть Донбасса и только тогда согласиться на возобновление диалога с Москвой.

По словам собеседников издания среди неназванных украинских официальных лиц, на гипотетических переговорах Киев был намерен согласится не захватывать Крым силой, но потребует, чтобы Россия приняла любые гарантии безопасности, которые Украина может получить от Запада, включая членство Украины в НАТО.

Официально эту информацию в Киеве в резкой форме опровергли, заявив о неизменности цели вернуться к границам 1991 года.

Но подобные идеи высказываются и внутри Украины.

Экс-советник Офиса президента Арестович также в июле заявил, что обсуждается схема, по которой Украина отказывается от возвращения силой захваченных территорий (и будет это делать политическим путем). Но при этом страна вступит в НАТО и получит гарантии безопасности.

Правда, даже если вдруг представить, что украинские власти действительно готовы рассматривать вариант такого размена, остается еще и другие препятствия.

Далеко не все на Западе, как показал недавний саммит НАТО, хотят видеть Украину в числе членов Альянса из-за угрозы быть втянутыми в войну с Россией. Безусловно, изменить свою позицию они могут в случае, если Россия даст понять, что она не против сделки "НАТО в обмен на территорию".

Но позиция Москвы ровно обратная.

Там не воспринимают аргументы Киссинджера (которые в последнее время любит приводить и Зеленский) о том, что вступление Украины в НАТО выгодно для РФ. И заявляют, что гарантии нейтрального статуса Украины остаются главными целями россиян в войне.

Собственно, прекращение войны на условиях "за Россией остаются захваченные территории, но зато Украина вступает в НАТО" будет ситуацией потери лица сразу и для украинской власти, и для Кремля, так как, получается, пошли на условия, которые ранее называли своими главными "красными линиями".

Впрочем, история знала немало примеров, когда войны (в виду отсутствия возможности добиться решающей победы для каждой из сторон на поле боя) заканчивались не очень приятными для их участников компромиссами.

Насколько это вероятно в нынешней ситуации?

"Голоса раздаются"

О том, что давление на Киев с целью заставить его сесть за стол переговоров с Москвой со стороны различных стран мира, имеет место быть, признают и украинские власти.

"Голоса начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры", - заявил недавно в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что наступающий политический сезон поэтому будет "тяжелым".

Поэтому вряд ли стоит сильно удивляться заявлению Йенсена, которое прозвучало хоть и не на самой заметной дискуссионной площадке, но вряд ли бы осталось незамеченным СМИ.

"Это не оговорка, такие люди не оговариваются. Думаю, это спланированная утечка. Они (на Западе - Ред.) прощупывают разные варианты выхода из войны", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

Политолог Кость Бондаренко также считает, что дискуссии о разного рода разменах в целях завершения войны действительно ведутся.

"Источники, близкие к Зеленскому, говорят, что подобные непубличные предложения звучат из уст части западных партнеров с конца прошлого года. Мол, давайте примем вас (Украину - Ред.) в НАТО, пусть даже часть территории "за бортом". Так мы покажем, что Путин не взял Киев, Одессу. Пусть подавится тем, что сумел забрать. Но против Лондон и сам Зеленский", - говорит Бондаренко "Стране".

По его словам, часть западных элит исходят из того, что украинское контрнаступление идет тяжело и пока не приблизилось к тем результатам, на которое все рассчитывали и вероятность военной победы над Россией выглядит туманна. Потому и задумались над переговорами.

Но, по его словам, позиция руководства Украины неизменна - никаких компромиссов по территориям.

"Они как бы говорят: провала нет, мы себя еще покажем. Мы тоже еще и не начинали", - говорит Бондаренко.

Проблемы и перспективы

По мнению Вадима Карасева, реагировать быстро и критически заставляет украинские власти и внутриполитическая ситуация.

"Быстрота реакции понятна: иначе бы внутренние оппоненты обвинили бы в той самой торговле территориями", - говорит эксперт.

И это еще не все проблемы, способные возникнуть у власти внутри страны.

"Если встанет вопрос о мире, нам сразу начнут урезать военную и экономическую помощь, сильнее требовать провести все выборы - а значит, вернется так или иначе привычная политическая жизнь. Это может серьезно отразиться на позициях правящей команды", - полагает Карасев.

Кость Бондаренко также допускает подобное развитие ситуации: "Если прекратятся военные действия, возможен обвал рейтинга власти, на которую свалятся сразу все проблемы, которые сейчас хотя бы частично можно списывать на войну".

В тоже время, источники "Страны" в политических кругах, полагают, что отношении властей к перспективе мирных переговоров со временем может стать не столь однозначно отрицательным.

"Естественно, для власти есть большие политические риски, если она вдруг, после постоянных заявлений о выходе на границы 1991 года, согласится на «мир в обмен на территории». Но не меньшие, если не большие риски, будут, если война затянется на неопределённое время без каких-либо успехов на фронте. Тут вопросы к военно-политическому руководству могут возникнуть ещё более жестокие. Поэтому на 100% нельзя исключать, что, если в ближайшие месяцы прорывов на фронте не будет, то позиция украинских властей относительно переговоров изменится", - говорит источник.

Могут ли на Западе всерьез заговорить о некоем поощрении Украины за потерю земель, например, включение в НАТО? Карасев полагает: это будет свидетельством принятия того, что военного решения по возврату захваченных Россией земель нет.

"Прием в НАТО Украины с не полностью освобожденной территорией будет сигналом Путину, что он не победил. Скорее наоборот, происходит то, чего он боялся. Альянс пришел под Харьков. Это будет победой Украины, но не полной, конечно", - полагает политолог Карасев.

Вопрос, конечно, в том, согласится ли на такой план Россия.

"В России нет единой позиции. "Ястребы" говорят, что нужно, образно говоря, идти дальше на Киев. "Голубям" достаточно и контроля над Азовским морем. Но, похоже, пока что побеждает позиция воевать дальше - как и в Украине", - говорит Кость Бондаренко.

Источник "Страны" в дипломатических кругах, который был близок в прошлом году к переговорному процессу по войне в Украине, описывает основные позиции сторон на данный момент.

"Со стороны Украины и западных союзников есть три конкурирующие позиции. Первая - война до выхода на границы 1991 года и полного разгрома России с навязыванием ей условий послевоенного мира. Вторая - Украина отвоевывает максимум территории, которую сможет отвоевать, чтоб затем начать переговоры с РФ с сильных позиций и заставить Москву согласиться с членством Украины в НАТО и ЕС. Третья - война останавливается на нынешней линии фронта, вопрос гарантий безопасности Украины, а также будущего сосуществования Украины, Запада и РФ, либо выносится за скобки ("корейский сценарий" длительного перемирия), либо решается на основе неких компромиссов и комплексного мирного соглашения. Третья позиция на данный момент не является в Украине и на Западе доминирующей.

Со стороны российской власти есть две позиции. Первая - продолжать войну вплоть до принуждения Украины и Запада к согласию на условия мира от РФ, либо, как вариант, с целью аннексии новых территорий. Вторая - прекратить войну на нынешней линии фронта либо через перемирие по "корейскому сценарию", либо через мирное компромиссное соглашение. Причем сторонников второй позиции среди российских элит очень много. Но, понятно, что конечное решение будет принимать Путин и узкий круг его ближайшего окружения.

Вторая позиция в РФ почти полностью совпадает с третьей позицией в Украине и на Западе. Но за исключением важного нюанса. На Западе и в Киеве если и рассматривают вообще вероятность компромиссов с РФ по принципу «мир в обмен на территории», то только в комплексе с последующим вступлением Украины в НАТО как гарантией того, что война не повторится. В России же в основе формулы компромисса, те, кто за него выступает, видят как минимум нейтральный статус Украины.

Поэтому если говорить о гипотетической вероятности некоего соглашения о прекращении войны в Украине, то для этого нужно два условия. Первое - чтобы эта идея стала доминирующей в Украине и на Западе. И с ней также согласился бы и Путин. Вторая - все стороны пришли бы к компромиссу относительно членства (или не членства) Украины в НАТО. На данный момент этих условий нет. И стороны, очевидно, готовятся к длительной войне. Но ситуация меняется очень динамично. И повороты могут быть самыми неожиданными", - говорит источник.