Венгрия заявляет, что инкассаторов украинского "Ощадбанка" и два их автомобиля с наличными евро и долларами, а также золотом задержали по делу об отмывании денег.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на венгерскую налоговую службу (NAV).

Среди семи задержанных есть бывший генерал СБУ, который отвечал за управление грузом. Венгерская сторона изъяла два бронированных инкассаторских автомобилях Ощадбанка, на которых, как заявляло финансовое учреждение, из Австрии в Украину перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

NAV подтвердила, что на транспортных средствах планировали перевозку ценностей из Австрии в Украину, но не дала объяснений, почему и в каком контексте возникло подозрение в отмывании денег из-за этих действий. По ее данным, за два с небольшим месяца этого года было перевезено более 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

В NAV отметили, что расследование об отмывании денег проводится в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом при содействии с Центром по борьбе с терроризмом.

Венгрия заявляет, что уведомляла украинские правоохранительные органы о задержании, но ответа не получила.

Между тем МИД Украины потребовал предоставить доступ к задержанным. Также ведомство призвало украинцев воздержаться от поездок в Венгрию из-за задержания инкассаторов, которое Киев расценивает как похищение.

"В связи с похищением семи граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей", - говорится в сообщении МИДа.

Напомним, Киев также называл задержание инкассаторов государственным терроризмом.

Как мы писали, между Киевом и Будапештом сейчас крайне напряженные отношения. Вчера на совещании Владимир Зеленский угрожал дать адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ВСУ, если тот будет и дальше блокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро.

На это резко отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.