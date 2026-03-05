Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" может заработать в течение месяца-полутора.

Об этом он заявил на брифинге по итогам рабочего совещания с правительством.

"Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление возможно... Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и можно параллельно делать некоторые вещи", – сказал Зеленский.

По его словам, в Европейском Союзе уже открыто говорят, что если Украина не начнет восстановление работы нефтепровода "Дружба", то около 90 миллиардов евро помощи останутся заблокированными.

Он отметил, что пока эти требования звучат в неформальных разговорах, но настоял, чтобы их зафиксировали официально.

"Скажу честно, я бы его не восстанавливал бы. Это – моя позиция. Я ее сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонили ко мне с этим вопросом, а также руководству Евросоюза. Потому что это – российская нефть. Есть некоторые вещи, принципы, которые просто не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы", – сказал Зеленский.

Напомним, сам Орбан заявил, что Венгрия победит с помощью "силы" и заставит Украину разблокировать транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

При этом восстановления нефтепровода продолжают требовать Венгрия и Словакия. Парламентские выборы в Венгрии состоятся уже через пять недель, и Будапешт заявляет, что блокированием поставок нефти хочет повлиять на их результаты в пользу оппозиции.