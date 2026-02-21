Премьер Венгрии считает, что Украина блокирует нефтепровод "Дружба" по политическим причинам
Нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в городе Бекешчаба.
По его словам, при помощи блокировки трубопровода Киев хочет спровоцировать энергетический кризис в Венгрии накануне выборов, чтобы поддержать оппозицию.
"У украинцев в руках есть энергетическое оружие, и теперь они решили использовать его для шантажа. Энергетическое оружие заключается в том, что они прекратили поставки нефти", - сказал глава венгерского правительства.
Напомним, украинские власти заявляют, что "Дружба" была повреждена во время одного из российских обстрелов.
Между тем Словакия и Венгрия остановили поставки дизеля в Украину, требуя восстановления работы нефтепровода. Кроме того, Братислава заявила, что если Киев не возобновит поставки нефти в страну по "Дружбе, то с понедельника Словакия приостановит поставки электроэнергии в Украину.
