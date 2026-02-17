Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля. Он призвал украинского президента Владимира Зеленского перестать это делать.

Об этом политик написал в соцсети X и прикрепил к посту отрывок из своего интервью, в котором говорит о вмешательстве.

"Очевидно, что украинцы и их президент активно участвуют в избирательной кампании в Венгрии. Они знают, что мы не даем деньги Брюсселю для последующей передачи Украине. Поэтому Украине очень важно, чем окончатся выборы в Венгрии. Вот почему они решили взять участие в этой кампании. Они финансируют наших оппонентов в своих личных интересах. Нам об этом известно. Это задокументировано и хорошо известно. Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свою судьбу!" - отметил Орбан.

В последнее время отношения Киева и Будапешта резко испортились. Так, Зеленский публично и довольно оскорбительно высказался об Орбане. На Мюнхенской конференции по безопасности он сказал: "Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта".

А Орбан назвал Украину врагом Венгрии из-за требований отказаться от российских энергоресурсов.