Основной оппонент венгерского премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах Петер Мадьяр попал в секс-скандал.

В соцсетях распространилась фотография спальни с надписью "Скоро", которую все восприняли как анонс публикации интимного видео. Сама видеозапись в открытом доступе пока не появилась.

Мадьяр отреагировал на подготовку компромата, записав вчера видеообращение, в котором подтвердил, что видео с ним существует. Он признался, что в августе 2024 года после вечеринки посетил квартиру, запечатлённую на фото, и имел "добровольные интимные отношения" со своей бывшей партнёршей (сейчас 44-летний политик находится в разводе).

"В ту ночь я не осознавал, что имею дело с операцией спецслужб, поэтому позволил себя соблазнить", - сказал он. По его словам, позже он понял, что "попал в классическую дискредитирующую ситуацию в российском стиле". И заверил, что не совершал ничего незаконного и его "совесть чиста".

Мадьяр также сообщил, что в квартире находились другие люди, и допустил, что они могли иметь при себе наркотики. При этом он отрицает, что употреблял запрещённые вещества, и выразил готовность пройти тестирование.

"Я не знаю, как будут смонтированы изображения и аудиозаписи, незаконно сделанные в квартире с помощью оборудования спецслужб, но предлагаю обнародовать полную запись из комнаты без монтажа", - сказал он.

Мадьяр обвинил в сливе компромата правящую партию Виктора Орбана "Фидес". Но в политсиле опровергли любую причастность к этой истории.

