Верховная Рада разошлась до 24 февраля, не сумев сегодня утвердить даже повестку дня из-за нехватки голосов.

Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада не рассмотрела ни одного вопроса из-за нехватки голосов, и на сегодня пленарное заседание завершило свою работу по рассмотрению вопросов повестки дня. До 24 февраля ничего не будет по голосованиям.

P.S. Частично, правда, из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). И много в командировках", - сказано в публикации нардепа.

Его коллега из "Слуги народа" Александр Федиенко отметил, что не удалось принять повестку впервые в истории этого созыва парламента.

Один из депутатов от "Слуги народа" подтвердил, что в парламенте "отравились десятки людей". У них наблюдаются серьезные симптомы: температура под 40, понос и рвота. Парламентарий уточнил, что знает информацию только о "Слуге народа", как обстоят дела в других фракциях, ему неизвестно. То есть заболевших может быть ещё больше.

Судя по симптомам, речь могла бы идти не о пищевом отравлении, а о ротавирусе, который сейчас активно гуляет по Украине. Однако нардеп Николай Тищенко заявил, что его коллеги отравились в парламентской столовой.

Напомним, что подвешенными остаются законопроекты, необходимые для получения западного финансирования.

Между тем глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что риск остаться без международного финансирования может привести к остановке социальных выплат уже в ближайшие месяцы.

Ранее "Страна" разбиралась, как украинцам собираются повышать налоги, чтобы выполнить требования МВФ для получения очередного кредита.