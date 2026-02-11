Американского музыканта и вокалиста группы Nirvana Курта Кобейна могли убить.

К такому выводу пришла исследовательница Мишель Уилкинс вместе с командой судебных экспертов, передает The Daily Mail.

Как известно, Кобейн погиб 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. Официально смерть признали самоубийством от выстрела, но специалисты пересмотрели результаты вскрытия и нашли противоречия.

По предположениям экспертов, принятая Кобейном наркотическая доза должна была ввести артиста в кому и он был не способен покончить с собой.

"На музыканта напали, заставили принять наркотики, чтобы обездвижить, а затем застрелили", - звучит версия исследователей.

Среди странных обстоятельств смерти исследователи также отмечают предсмертную записку, в которой почерк Кобейна выглядит по-разному.

Кровь на рубашке также вызывает сомнения. Её нет на руке, но зато большое пятно находится внизу.

При этом в департаменте полиции Сиэтла сообщили, что расследование гибели Кобейна возобновлять не будут, а официальной причиной смерти остается самоубийство. То, что самоубийство подтвердило вскрытие, британским журналистам сообщили и в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мы писали, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало отчет по материалам дела о смерти Кобейна, который ушел из жизни в 1994 году.

Также в 2016 году музыкальная группа Nirvana иронично прокомментировала слухи о, якобы, появлении на публике многолетнего лидера коллектива Курта Кобейна.