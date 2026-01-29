Американский рэпер Р. Diddy, подозреваемый в сэкс-преступлениях, признался в причастности к убийству рэпера Тупака, произошедшее 30 лет назад.

Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на материалы судебного иска.

Так, мужчина по имени Стив Отис обратился в суд с утверждением, что в 2012 году Р. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) изнасиловал его в гостиничном номере и угрожал.

"Лучше никому об этом не говори… Я не шучу. Если я смог убить Пака, что, чёрт возьми, ты думаешь, может случиться с тобой?" – привёл Отис слова Diddy в своём иске.

Ранее Суд присяжных частично оправдал рэпера P. Diddy, который устраивал секс-вечеринки для голливудских звезд.

Музыканта посчитали невиновным по самым серьёзным обвинениям, а его адвокат потребовал освободить артиста до вынесения приговора.

Напомним, Шона Комбса подозревают в насилии и торговле людьми. В его секс-вечеринках участвовало пол-Голливуда.

Скандал по этому поводу разгорелся вокруг P. Diddy ещё 16 ноября 2023 года, когда его бывшая девушка Кэсси Вентура подала на Комбса заявление в полицию, обвинив в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Более того, в её иске говорилось о том, что Diddy ответственен за подрыв автомобиля рэпера Кида Кади.