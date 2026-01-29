Российским войскам поступил приказ прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом сегодня с утра пишут украинские телеграм-каналы.

Судя по всему, первоисточником информации является автор российского телеграм-канала "Romanov Лайт" Владимир Романов, который регулярно критикует военно-политическое руководство РФ.

"Поступает информация о том, что сегодня с 7 утра в ВС России введен запрет на огневое поражение по любым объектам в Киеве и Киевской области, по любым объектам инфраструктуры по всей Украине", - сказано в его публикации.

При этом Романов ссылается на чье-то сообщение в мессенджере.

Официально о прекращении ударов по объектам энергетики никто ни в России, ни в Украине не заявлял. А вскоре после появления информации ее стали опровергать. Одним из первых это сделал украинский военный канал "Николаевский Ванек".

"Окончательного решения о прекращении ударов по энергетике между сторонами нет. Будьте бдительны. Обстрелы они прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, на этом этапе это пока ненадолго", - написал "Ванек".

Воздушные силы ВСУ тоже косвенно опровергли информацию об энергетическом перемирии. В их сводке от 8:30 о запущенных и сбитых целях за минувшие сутки сообщается, что "атака продолжается, в небе несколько вражеских БпЛА".

Ранее народный депутат Даниил Гетманцев заявлял, что энергетическое перемирие, за которое выступает Украина, вряд ли возможно, потому что у России более сильная позиция.

Война в Украине идет 1436-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 29 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду поступила информация о захвате российской армией Орехово-Васильевки и её продвижении в районе Приволья, Васюковки, Резниковки и в Миньковке. Все эти населённые пункты находятся на пути к Славянску.