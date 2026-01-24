Энергетическое перемирие, за которое выступает Украина, вряд ли возможно потому что у России более сильная позиция.

Об этом народный депутат и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил в интервью "Новини.Live".

"Удастся ли договориться с россиянами по энергетике и о том, что они не будут обстреливать нас? Давайте будем объективны - у них более сильная позиция. Наши обстрелы их НПЗ не так болезненны для них, как для нас ситуация в Киеве и других городах", - заявил Гетманцев.

Он отметил, что договариваться с РФ будет тяжело, и речь идет о пакетных договоренностях, включая вопрос территорий и прочее.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что после ударов РФ по энергосистеме Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, и стране необходимо энергетическое перемирие.

Напомним, западные СМИ пишут, что представители Вашингтона и Киева обсуждали возможность предложить Москве прекращение ударов по объектам энергетики, при котором россияне прекращают бить по украинской энергетической инфраструктуре, а ВСУ – атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры так называемого "теневого флота" РФ. Однако переговоры об этом пока не продвинулись далеко, а Кремль считает разрушение критической инфраструктуры Украины важным рычагом давления на Банковую.