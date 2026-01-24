В субботу, 24 января, в Украине идет 1431-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 24 января

10:00 Сотрудник военкомата остановил машину прямо на дороге и заснул в ней.

Видео публикует экс-нардеп Виталий Куприй. Он пишет, что за рулём может быть сотрудник ТЦК в Киверцах Волынской области.

Предположительно, он находится в состоянии наркотического опьянения.

9:48 Фабрика Roshen после ночного удара по Киеву. На предприятии погибла женщина.

9:47 В Киеве сейчас почти 90 тысяч домохозяйств без света, сообщает ДТЭК.

Больше всего проблемных домов в Деснянском районе.

9:16 В Киеве после ночного удара снова около 6.000 домов без отопления, сообщил Кличко.

Напомним, такая же цифра фигурировала после всех недавних обстрелов Киева.

8:57 Кадры загоревшегося в Киеве бензовоза во время ночной атаки.

8:50 В Черниговской области сотни тысяч абонентов остались без электричества, сообщили в облэнерго.

По данным компании, после обстрела поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.

СМИ пишут, что обесточен весь Чернигов.

Из-за ситуации с безопасностью сроки ремонта могут затянуться.

8:33 Россияне во время ночной атаки пытались "энергетически отрезать Киев", заявил глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО.

По данным Андрея Коваленко, Киев и область, а также Харьков атаковали дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

8:19 Кадры из киевского метро, где люди ночевали во время воздушной тревоги.

Некоторые поставили палатки прямо на станции метрополитена.

8:07 Левый берег Киева затянуло дымом после прилётов.

7:29 В результате ночной атаки на Харьков пострадали 15 человек, сообщили в полиции.

Мэр Терехов заявил о 25 ударах "Шахедами".

Под ударами оказались Индустриальный и Немышлянский районы города.

Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие я переселенцев, два медицинских учреждения (в их числе роддом). Возникли пожары.

7:23 По Киеву ночью была комбинированная воздушная атака.

На левом берегу перебои с водой и теплоснабжением, заявил Кличко. Паблики пишут о прилётах по ТЭЦ.

Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями.

Есть один погибший, четыре человека пострадали. Прилёты были по нескольким зданиям и строениям. В том числе пострадала фабрика Roshen.