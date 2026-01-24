В субботу, 24 января, в Украине идет 1431-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 24 января
10:00 Сотрудник военкомата остановил машину прямо на дороге и заснул в ней.
Видео публикует экс-нардеп Виталий Куприй. Он пишет, что за рулём может быть сотрудник ТЦК в Киверцах Волынской области.
Предположительно, он находится в состоянии наркотического опьянения.
9:48 Фабрика Roshen после ночного удара по Киеву. На предприятии погибла женщина.
9:47 В Киеве сейчас почти 90 тысяч домохозяйств без света, сообщает ДТЭК.
Больше всего проблемных домов в Деснянском районе.
9:16 В Киеве после ночного удара снова около 6.000 домов без отопления, сообщил Кличко.
Напомним, такая же цифра фигурировала после всех недавних обстрелов Киева.
8:57 Кадры загоревшегося в Киеве бензовоза во время ночной атаки.
8:50 В Черниговской области сотни тысяч абонентов остались без электричества, сообщили в облэнерго.
По данным компании, после обстрела поврежден важный энергообъект в Нежинском районе.
СМИ пишут, что обесточен весь Чернигов.
Из-за ситуации с безопасностью сроки ремонта могут затянуться.
8:33 Россияне во время ночной атаки пытались "энергетически отрезать Киев", заявил глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО.
По данным Андрея Коваленко, Киев и область, а также Харьков атаковали дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.
8:19 Кадры из киевского метро, где люди ночевали во время воздушной тревоги.
Некоторые поставили палатки прямо на станции метрополитена.
8:07 Левый берег Киева затянуло дымом после прилётов.
7:29 В результате ночной атаки на Харьков пострадали 15 человек, сообщили в полиции.
Мэр Терехов заявил о 25 ударах "Шахедами".
Под ударами оказались Индустриальный и Немышлянский районы города.
Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие я переселенцев, два медицинских учреждения (в их числе роддом). Возникли пожары.
7:23 По Киеву ночью была комбинированная воздушная атака.
На левом берегу перебои с водой и теплоснабжением, заявил Кличко. Паблики пишут о прилётах по ТЭЦ.
Также власти заявили о повреждении метрополитена на открытом участке в районе Славутича-Выдубичей. Поезда по этой ветке ходят с изменениями.
Есть один погибший, четыре человека пострадали. Прилёты были по нескольким зданиям и строениям. В том числе пострадала фабрика Roshen.