Анализируем итоги 1430-го дня войны в Украине.

Переговоры в Москве и Абу-Даби

Вчера вечером началась и продлилась до поздней ночи встреча Путина и американских представителей - Уиткоффа и Кушнера. С ними на этот раз был еще один сопровождающий - Джош Грюнбаум, который руководит операционной деятельностью "Совета мира", учрежденного Трампом накануне в Давосе.

Напомним, что этот "Совет" изначально создавался для управления Газой. Всего там пока чуть более 20 подписантов из 58 приглашенных - Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан и Вьетнам. Под вопросом - Израиль, Египет и Албания.

При этом Трамп намекает, что в будущем Совет может заняться и другими вопросами в мире. В частности, урегулированием различных конфликтов. В СМИ его уже называют заменой ООН.

Из-за этого, никто из ведущих держав мира, кроме США, пока к нему не присоединился В частности, отвергли приглашение почти все европейские страны (кроме Венгрии). Игнорирует приглашение также пока Китай и Индия.

В такой ситуации, если б к Совету присоединилась бы Россия, то это сразу бы превратило бы его из случайно собранного списка стран с разных континентов в клуб, в котором находятся две крупнейшие ядерные державы мира. Что сразу бы придало ему совсем другой вес.

Однако Россия пока своего согласия не дала. Путин заявил, что вопрос рассматривается Москвой. Однако сказал, что если решение о вступлении в Совет Москва примет, то, в качестве взноса в него миллиарда долларов для постоянного членства, она может использовать замороженные в США российские активы.

Трамп вчера уже эту идею одобрил.

Хотя, вероятно, вопрос о членстве РФ в Совете Кремль, с учетом того, что ставки высокие, увяжет не только с замороженными активами, но и с куда более широким перечнем условий, которые он выставит США. В том числе, например, и по санкциям, и по войне в Украине.

Хотя по переговорам на последнюю тему пока все идет довольно тяжело.

Вчерашний переговорный марафон в виде встреч Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Давосе и американских представителей с Владимиром Путиным в Москве показал, что главный камень преткновения – территориальный вопрос - остается пока нерешенным, что и блокирует весь ход дальнейших переговоров.



Речь идет о требовании России вывести украинские войска из всего Донбасса как условие прекращения огня, которое, по данным СМИ, поддерживает Трамп. Однако его отклоняет Зеленский. И вчера он лично подтвердил, что территориальный вопрос до сих пор не разрешен. О том же сказал и помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров в Кремле. Он заявил, что без решения вопроса территорий "в духе Анкориджа" (то есть - вывод украинских войск из Донецкой области) мирное урегулирование невозможно.

Правда, как пишут журналисты, территориальные вопросы будут обсуждать на трехсторонней встрече в ОАЭ представители Украины, США и России. Она началась сегодня вечером и продолжится завтра.

С украинской стороны в ней принимает участие представители Офиса президента, СНБО, СБУ и Генштаба. Возглавят делегацию Умеров и Буданов.

С российской - главным образом военные во главе с начальником ГРУ Игорем Костюковым. Представитель Путина Песков объяснил это тем, что говорить российские представители уполномочены только о выводе ВСУ из Донбасса.

"Это все военные, представители Минобороны. Это рабочая группа по вопросам безопасности. Вчера ночью они получили инструкции от Путина. Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа - я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является очень важным условием", - заявил спикер Кремля.

Агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что в Анкоридже Путин и Трамп о завершении войны в Украине после вывода ВСУ из Донбасса. В остальных областях РФ согласна на заморозку по линии фронта.

Зеленский уже также заявил, что вопрос Донбасса будет ключевым на сегодняшних переговорах в Абу-Даби. Однако, исходя их его вчерашних заявлений, он по-прежнему против вывода войск.

А потому непонятно, о чём именно могут договориться между собой отдельные чиновники, если Зеленский не принял политического решения.

Правда, уже давно ходят слухи о том, что Вашингтон предлагает Киеву уйти из Донецкой области в обмен на огромные инвестиции в восстановление (называются суммы в 800 млрд долларов) и на "платиновые гарантии безопасности" по образу и подобию 5-й статьи НАТО.

По инвестициям пока, правда, непонятны источники откуда эти суммы возьмутся. В СМИ гуляют различные проекты, но они официально не подтверждены.

Что касается гарантий безопасности, то украинские власти полагают, что Вашингтон не будет брать на себя никаких гарантий, которые бы подразумевали прямое участие США в войне в случае нового вторжения России (точнее пообещать такие гарантии он может, но исполнять не станет). Судя по поступающим сигналам, американцы не готовы давать хотя бы гарантии поддержки европейским войскам, если те зайдут на территорию Украины. Тем более что против такого варианта категорически выступает Москва.

Поэтому Зеленский хоть и готов принять в том или ином виде гарантии безопасности от США, но выводить ради них войска из Донбасса не хочет.

Мы уже описывали логику властей Украины, которые отказываются от ухода из Донбасса: "вы говорите, что Путин и так захватит всю Донецкую область? Так пусть попробует. Это ему задача еще на год минимум при нынешних темпах. Вдруг за этот год Россия развалится и рухнет под гнетом санкций и потерь? А если и не развалится, то просто обескровится и не сможет дальше наступать, застряв где-нибудь под Краматорском. Или будет вынуждена объявить мобилизацию и в РФ начнется бунт. Ну а если россияне и захватят всю Донецкую область, а точнее – руины ее городов и сел, то тогда и заключим перемирие по линии фронта и объявим это победой. Но ничего без боя России отдавать не будем, потому что это капитуляция и политическая смерть для любого руководителя, кто такое подпишет".

Эту логику также поддерживает и Европа, в которой до сих пор популярна теория "чем дольше идет война в Украине, тем лучше, так как у Путина не будет сил напасть на Европу" (хотя многие в самой Европе считают эту теорию сомнительной). Правда, в связи с нарастанием противоречий с США, эта концепция может измениться. Однако, пока она является господствующей и под нее европейцы продолжают финансировать Украину.

Киев может поменять свою позицию и согласиться выйти из Донбасса только при нескольких условиях.

1. В случае крайне жесткого давления (причем не словесного, а с практическими мерами) со стороны Трампа.

2. Если Европа решит, что в условиях противостояния с Трампом нужно срочно замириться с РФ, а потому окажет давление на Киев, угрожая в противном случае прекратить финансирование и прочую поддержку.

3. Если обрушится фронт.

4. Если обрушится тыл из-за тотального блэкаута.



На данный момент ни одно из этих условий не наступило. Правда, постоянно ходят слухи, что Трамп как-то давит на Зеленского, но, судя по словам и действиям последнего, никаких серьезных угроз он не получает.

Для сравнения можно привести пример марта прошлого года, когда менее чем за неделю после прекращения американской поддержки Зеленский радикально поменял свою позицию и согласился на остановку войны по линии фронта, хотя ранее называл это "капитуляцией" (требуя границы 1991 года), так же как и сейчас называет "капитуляцией" вывод войск из Донбасса.

Но, стоит отметить, что с таким подходом в украинской элите согласны далеко не все. Критика озвучивается непублично, но, особенно на фоне тяжелейших проблем в энергетике, звучит громче, чем ранее. Отголоски таких настроений пробиваются уже и в западных СМИ.

Главные аргументы критиков: "если дожидаться обвала фронта или же общенационального блэкаута, то нужно понимать, что, в таком случае, условия мира станут многократно хуже, чем сейчас. В войне на истощение есть реальная угроза, что Украина истощится гораздо быстрее России, что может иметь фатальные последствия для государственности. Кроме того, если россияне смогут дойти до границ Донецкой области, нет никаких гарантий, что, в таком случае, они согласятся завершить войну по линии фронта, а не выдвинут новые территориальные требования. Для Украины продолжение войны при любом сценарии означает очень большие людские жертвы, разрушение многих городов и сел, огромный ущерб экономике. А если РФ вдруг столкнется с некими огромными проблемами, она может прибегнуть к использованию ядерного оружия, что превратит значительную часть страны в непригодную на сотни лет для проживания территорию. Если в конфликт вступят еще и страны НАТО, то это будет уже мировая ядерная война и катастрофа для всего человечества. Поэтому пока фронт еще держится, есть смысл заключить мир на тех условиях, которые предлагает Трамп – то есть отдать Донецкую область. И постаравшись получить за это от США максимум того, что они могут дать".

Пока такая точка зрения в украинском руководстве не является доминирующей. Однако, поведение Трампа и Европы, ситуация на фронте и в тылу в любой момент этот баланс может поменять.

Фронт и свет

Армия РФ продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Федоровки в Донецкой области (на Славянско-Краматорском направлении), сообщает Deep State.

По всей Украине сегодня с утра снова вводили аварийные отключения, которые коснулись множества областей.

Стуация в энергетике Украины ухудшилась, потому что сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт, пояснило "Укрэнерго".

"Почему это происходит? Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предварительных повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта", - сообщила компания. Завершить ремонт рассчитывают в ближайшее время.

Мэр Киева Кличко сегодня в очередной раз предложил жителям столицы ночевать в пунктах обогрева или вообще уехать.

"Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночевки, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены", - пишет мэр.

Он говорит, что ситуация в энергетике Киева "очень сложная и это может быть еще не самый сложный момент", поэтому надо готовить дома запасы продуктов, воды и лекарств. "Кто еще имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", - пишет мэр столицы.

По последним официальным данным, без отопления в Киеве остаются 1940 многоэтажек.

Трамп сегодня ночью впервые прокомментировал тяжелую ситуацию с энергетикой в Украине после российских обстрелов. При этом сами обстрелы не осудил, а лишь констатировал, что в Украине даже ещё холоднее, чем в Канаде, а потому людям выживать без тепла тяжело.

"Это очень тяжело, действительно тяжело для людей в Украине, скажу вам прямо. Посмотрите, как они живут без отопления, когда на улице минус 20 °C: это страшный холод, в большинстве случаев климат там даже более суровый, чем в Канаде. И при этом они живут без тепла", - сказал президент США.

"Я спросил их, как они вообще это выдерживают и как так можно жить, – и он (Зеленский – Ред.) дал мне ответ. То, что они делают действительно впечатляет. Так жить – это не жизнь. Действительно", - добавил Трамп.

Давос и "развод" США и Европы

После форума в Давосе, где Трамп, судя по всему, продавил Европу на сделку по Гренландии, хотя и без формальной ее аннексии, в Евросоюзе царят настроения, близкие к паническим.

Вчера прошел закрытый саммит в Брюсселе, где лидеры ЕС фактически признали, что прежняя модель отношений с США больше не работает, и Европе придется действовать самостоятельно.

Как пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов, обсуждение прошло без громких решений, но с непубличным согласием, что "произошел судьбоносный разрыв между старым порядком и новым — между тем, как Запад функционировал со времен Второй мировой войны, и тем, что ждет его впереди".

Поводом стали угрозы Трампа в адрес Гренландии. "Это новая эпоха, в которой мы больше не будем на них полагаться. По крайней мере, в течение трех лет (речь об оставшихся годах президентства Трампа - Ред.). Этот кризис вокруг Гренландии был тестом. Мы усвоили урок", - заявил дипломат.

Один из дипломатов назвал происходящее “моментом Рубикона” и “шоковой терапией”, подчеркнув, что возврата к прежнему статус-кво уже не будет.

“Это не может быть только энергетическая безопасность или только оборона, не может быть только экономическая мощь или торговая зависимость. Это должно быть все и сразу”, — сказал один из дипломатов, упомянув в этом контексте и вопрос Украины.

Немецкий журнал Der Spiegel также выпустил большую статью о том, как Европа должна бороться с "империализмом Трампа".

Издание считает, что президент США представляет для Европы "экзистенциальную угрозу", поскольку перестал воспринимать ее как союзника и все чаще действуют как противник. Журнал пишет, что Трамп отвечает на любую слабость жесткостью и использует экономическое давление, шантаж и даже территориальные претензии, как в истории с Гренландией. "Так не говорит ни один президент. Так говорит босс мафии", - пишет "Шпигель".

По мнению авторов, при Трампе Европа рискует утратить суверенитет и превратиться в зависимую территорию. "Трамп, очевидно, хочет превратить Европу в колонию, которую он контролирует политически и от которой может по своему усмотрению отрывать куски", — говорится в статье. Если этому не дать отпор, европейцы, по оценке журнала, "рискуют превратиться в вассалов Соединенных Штатов".

Spiegel рисует мрачный сценарий будущего, если Европа не изменит курс. Континент может оказаться "разъедаемым изнутри противниками Европы, теряющим экономическое преимущество и, лишенным поддержки США, отдающимся на милость аппетитов Путина". Издание сравнивает нынешний момент с концом XIX века, когда соперничающие блоки великих держав в итоге привели мир к мировым войнам.

В качестве ответа журнал призывает Европу к резкому развороту своей политики.

Первый шаг, предлагаемый "Шпигелем" - снижение суверенитета отдельных стран ЕС и усиление полномочий евробюрократии. Издание призывает отказаться от принципа единогласия во внешней и оборонной политике, который "парализует принятие решений". Также предлагается усилить власть общеевропейских институтов и перейти к более централизованному управлению странами ЕС.

Также журнал предлагает Европе разворачивать свой ядерный зонтик, не надеясь на США. Среди вариантов — расширение французского ядерного потенциала на весь ЕС или создание коалиции ключевых стран Европы с общей оборонной стратегией.

При этом одним из ключевых оборонных вызовов издание видит войну в Украине. Если Европа решится на жесткое противостояние Трампу, президент США с высокой вероятностью "объявит Украину проблемой Европы" и прекратит американскую поддержку. В таком сценарии европейским странам придется вместе с Киевом самостоятельно решать, есть ли у них ресурсы и политическая воля продолжать войну или нужно вести переговоры с Россией.

Spiegel подчеркивает, что Европа может оказаться не готовой к ситуации, в которой Вашингтон отказывается от поддержки Украины.

Отдельно отмечается, что будущая архитектура европейской безопасности должна строиться с учетом Украины как ключевого элемента. Журнал указывает, что Украина располагает "крупнейшей и самой закаленной в боях армией Европы" и в идеале должна быть частью альянса стран, отвечающих за безопасность континента, наряду с Германией, Францией, Великобританией, Италией и Польшей. Отметим, что идею "европейского НАТО" с участием Украины уже высказывают многие в Европе. Также ее активно продвигает и Зеленский. Но, как мы уже писали, эта идея вряд ли реализуема и даже предельно опасна и для Европы, и для Украины (подробнее об этом читайте здесь).

Экономически Spiegel предлагает использовать силу внутреннего рынка ЕС как политическое оружие против США. Речь идет о жестком применении цифровых и антимонопольных норм против американских техногигантов, возможном введении цифрового налога, переходе на европейские программные решения, снижении зависимости от доллара и использовании финансовых рычагов, которые сегодня Европа почти не задействует.

По мнению издания, только сочетание политической, военной и экономической самостоятельности позволит ЕС защититься от давления Трампа и "сохранить суверенитет".

Правда, не все лидеры ЕС согласны с такой позицией. Премьер Словакии заявил о необходимости смены руководства Евросоюза, которое, как считает Фицо, и виновато в разразившемся на континенте кризисе.

"Мы можем выйти из глубокого кризиса, в котором оказался ЕС, только с новым руководством и новыми идеями. Нас превосходят по трем моментам. Мы не можем конкурировать с Китаем или странами глобального Юга из-за завышенных климатических целей. Мы не можем справиться с нелегальной миграцией, где президент США Дональдом Трампом с его бескомпромиссной позицией по этому вопросу должен быть наш образец для подражания. И у нас нет смелости выразить собственное мнение по фундаментальным вопросам внешней политики. Нынешнее руководство ЕС не дает ответа ни на один из этих критических вопросов", - заявил словацкий премьер.

Отдельно он раскритиковал лидеров ЕС за то, что с ними не встречаются ключевые мировые игроки.

"Мы не можем допустить, чтобы в руководстве ЕС были люди, с которыми решающие мировые игроки не встречаются и не ведут конструктивных дискуссий. Если госсекретарь США Марко Рубио неоднократно отказывается встречаться с Каей Каллас, спорить с которой неконструктивно, то какой от этого толк?" - заявил Фицо.

В целом же, как мы уже писали, любая самостоятельная игра Европы, которая бы подразумевала противостояние на "два фронта" - и против США, и против РФ, невозможна. Европа не имеет ни своей ресурсной базы, не достаточно военных сил (в первую очередь - ядерного сдерживая), чтоб это противостояние выдержит. А описанные выше идеи создания европейско-украинского военного альянса лишь еще более усугубят ситуацию, обострив конфликт как с Америкой, так и с Москвой. Поэтому путь "прочь от США", о котором сейчас много говорят и пишут в Европе, если и возможен для ЕС, то только через нормализацию отношений с Россией, чтоб решить с ней как вопросы безопасности, так и восстановить экономическое взаимодействие (поставки ресурсов в Европу). Однако пока нет признаков того, что ЕС готова в этом направлении действовать. Также как и нет до конца понимания - как видит восстановление этих отношений Москва. Наконец, остается неразрешенным главный вопрос, который увеличивает напряженность в российско-европейских отношениях - война в Украине. Наоборот, там позиция обеих сторон - и РФ и Европы взаимно радикализируется. Хотя, безусловно, в ходе нынешних больших потрясений между Европой и США никаких вариантов, даже самых неожиданных, на 100% исключать нельзя.