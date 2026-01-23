Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов согласиться на сделку по мирному урегулированию в Украине и что параметры возможных договоренностей сторонам уже известны, но журналистам он их не назвал.

Об этом президент США сказал журналистам на борту самолета по пути из Цюриха в Вашингтон, добавив, что стороны обсуждают эти договорённости уже шесть-семь месяцев и что Зеленский, по его словам, приехал в Давос и заявил, что хочет заключить сделку.

При этом публичная позиция Киева по ключевому блоку остается осторожнее. По данным Reuters, после встречи с Трампом в Давосе 22 января Зеленский сказал, что параметры американских гарантий безопасности для Украины согласованы, но вопрос территорий по-прежнему не решен.

На этом фоне спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 января в Давосе заявил, что переговоры фактически сведены к одному последнему вопросу, не уточнив, о чем именно идет речь. Стороны не раз указывали на несоглаванные действия по территории, а Владимир Путин, в частности, требует, чтобы Украина уступила те примерно 20% Донецкой области, которые остаются под контролем украинских сил.

Ранее Зеленский не соглашался на отказ от территории. Он также не говорил, что обсуждал территориальный вопрос с Трампом на встрече 22 января. Более того, он сообщил, что вопрос Донбасса будет поднят на предстоящих переговорах.

В ближайшие дни стороны планируют перейти к более плотному формату. Зеленский сообщил, что переговорщики Украины, России и США впервые проведут трехсторонние встречи в Абу-Даби в пятницу и субботу, 23 и 24 января