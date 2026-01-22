Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил оптимистичный настрой по поводу урегулирования конфликта в Украине. По его словам, переговоры о мире в Украине находятся на завершающем этапе.

Об этом он сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я настроен оптимистично... Я думаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса было небольшое замешательство, я довольно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии", - отметил спецпосланник.

Он также сообщил, что переговоры о мире свелись к обсуждению буквально одного вопроса.

"Это (урегулирование - Ред.) в буквальном смысле всеобъемлющая тема, и я думаю, мы свели ее к одному вопросу и обсудили варианты [решения] этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем. Так что если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим. Такова моя позиция", - сказал Уиткофф.

Напомним, раньше он называл самым трудным территориальный вопрос. То есть из его слов следует, что единственной нерешенной проблемой остается вывод украинских войск из Донбасса, чего требует Россия и, по данным СМИ, Вашингтон, но на что не согласен Владимир Зеленский.

Кроме того, Уиткофф заявил, что создание беспошлинной зоны в Украине могло бы помочь экономике страны в будущем.

"Вчера весь вечер мы обсуждали траекторию роста украинской экономики и финансовой системы. Рынки капитала, рабочие места, президент (Трамп - Ред.) говорил о беспошлинной зоне в Украине. Думаю, это серьезно повлияет на ситуацию, сферы промышленности будут перемещаться в эту зону. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США", - сказал он.

Сегодня спецпосланник вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером встретятся в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а Трамп в Давосе - с Зеленским. После этого Уиткофф полетит в Абу-Даби, где пройдут встречи на уровне переговорных рабочих групп.

На днях Уиткофф позитивно оценил переговоры с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым в Давосе.