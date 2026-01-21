Дональд Трамп в Давосе заявил, что хочет встретиться сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США думал, что украинский лидер уже в Давосе. Хотя его там нет.

"Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение. Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что прямо сейчас он в этом зале. Верю, что он тоже хочет прекратить эту войну", - заявил Трамп.

По данным Axios, встреча Зеленского и Трампа состоится завтра в Давосе. Об этом изданию сообщил украинский чиновник.

По информации издания, встреча состоится до того, как представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что Зеленский и Путин будут "дураками", если вскоре на заключат мирное соглашение.

"Если Зеленский и Путин не заключат сделку в ближайшее время, они дураки. Хотя в целом я знаю, что они не дураки" — сказал президент США.

По его мнению, ситуация вокруг Украины дошла до точки, когда стороны могут заключить сделку, считает Трамп. По его мнению, украинское урегулирование состоится "в разумно короткий срок".

"Угроза третьей мировой войны из-за Украины устранена, Уиткофф хорошо действует на этом направлении, добавил президент США", - сказал Трамп.

Ранее Уиткофф заявлял, что главным камнем преткновения останется территориальный вопрос. Как известно, Россия (и, по данным СМИ, Трамп) требует вывода ВСУ из Донецкой области. Зеленский на это идти не хочет.

Видимо, это и будет обсуждаться на встрече Трампа с Зеленским, если она состоится. Потому что без решения этого вопроса поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву выглядит бессмысленной. Они в таком случае смогут разве что вопрос участия России в Совете мира Трампа обсудить.