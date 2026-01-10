Украина рассматривает предложение США о создании "свободной экономической зоны" на Донбассе в случае прекращения огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский агентству Bloomberg.

По его словам, речь идет о территории после отвода войск обеих сторон, где может действовать особый правовой и налоговый режим.

"Формат сложный, но справедливый", — сказал Зеленский.

"Это не может быть односторонним решением. Нужны симметричные действия", — добавил глава государства, подразумевая отвод войск с обеих сторон.

Зеленский также дал понять, что этот вопрос могут вынести на референдум.

"Это очень чувствительный вопрос, и без обсуждения с обществом такие вещи не решаются", — сказал президент.

Отдельно он напомнил, что альтернативный сценарий предполагает прекращение огня с сохранением войск на нынешних позициях.

"В таком случае речь идет о замораживании линии столкновения, а не самого конфликта", — заявил Зеленский.

При этом он не уточнил, содержатся ли такие нормы в плане США, который передан в Москву, либо это предложения Украины.

При этом не так давно Зеленский прямо отказался выводить войска из Донбасса, чего требует РФ и, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп как условие завершения войны.

Ранее мы уже также писали, что президент Украины согласен вынести на референдум вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе с взаимным отводом войск.