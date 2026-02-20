Публикация журналиста американской газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевского о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится ещё к трем годам войны, хотя его окружением этим шокировано, может рассматриваться как свидетельство нарастающего раскола в команде президента.

Хотя Банковая уже опровергла подготовку трехлетних планов, вряд ли журналист WSJ просто выдумал эту информацию. Скорее всего, ее ему рассказали близкие к президенту люди. Причем, исходя из слов журналиста, пересказали в негативных тонах.

"Все были в шоке. Никто, конечно, не хочет ещё три года войны. До этого момента они (соратники Зеленского - Ред.) работали над планом объявить выборы и референдум. И вдруг Зеленский делает разворот на 180 градусов и говорит: всё это ерунда, мы должны готовиться к долгой войне", - заявил журналист.

Отметим, это не первое сообщение о том, что соратники Зеленского "шокированы" непримиримой позицией президента. Недавно в статье журнала The Atlantic говорилось, что некоторые советники склонны к территориальному компромиссу (вывод войск из Донбасса) ради завершения войны, но сам Зеленский против этого.

То есть сигналов о серьезных разногласиях в команде президента по вопросам войны и мира все больше.

Также характерно, что у Зеленского быстро опровергли информацию о подготовке 3-летнего плана войны. Хотя о том, что нужно готовить страну к длительной войне постоянно говорят и военные, и некоторые политики.

Однако Банковая от этих планов поспешила откреститься. Почему? Не исключено, что потому, что учитывает перемены в настроениях общества, где, судя по данным опросов, усиливается усталость от войны и желание скорейшего заключения мира. И даже если у Зеленского иной взгляд на вопрос, он не может не обращать внимания на этот тренд. А потому и опровергает новость журналиста The Wall Street Journal, чтобы не приводить в ужас украинцев от перспективы продолжения войны еще на три года.

Кроме того, сама цифра в три года также примечательна.

Как раз через три года должна завершиться президентская каденция Дональда Трампа.

Возможно, в Киеве считают, что этот период нужно продержаться на фронте, даже ценой значительных людских и территориальных потерь (сам Зеленский допускает, что за два года РФ может захватить весь Донбасс, хотя и дорогой ценой), а затем в США придут к власти силы, которые возобновят помощь Украине.

Однако у такого плана, если он существует, есть серьезные риски. Например, оборона ВСУ может просесть быстрее, чем ожидает Киев. Также нельзя исключать усиление изоляционизма в США (например, с приходом к власти Джей Ди Вэнса), а также роста популярности несистемных сил в Европе. В том числе и в ФРГ, где партия "Альтернатива для Германии" держит первенство по всем опросам.

При этом ожидаемый многими коллапс экономики РФ на 100% не предопределен. Зато более определенно можно сказать, что еще три года ударов по украинской промышленности и энергетике крайне затруднит их восстановление в сколько-нибудь обозримом будущем. Это, в свою очередь, снижает шансы на возвращение в Украину миллионов беженцев и погружает страну еще глубже в демографическую яму.

Наконец, еще три года войны чреваты прямой эскалацией между Россией и НАТО с применением ядерного оружия. И Украина, как вероятный эпицентр этого - уже глобального - конфликта может пострадать больше всех.

Поэтому вполне объяснимо, почему некоторые соратники Зеленского столь негативно реагируют на перспективы затягивания войны.

Однако, как мы уже писали, само по себе их недовольство вряд ли подтолкнет президента изменить свою позицию. Это возможно только в случае либо резкого ухудшения ситуации на фронте и/или жесткого давления со стороны Трампа с практическими мерами воздействия. Пока этого не происходит, и потому украинские власти двигаются в рамках прежней стратегии, готовясь продолжать воевать ближайшие годы.

Но если, например, такое давление Трамп окажет, то наличие во власти мнений об условиях завершения войны, отличных от мнения Зеленского, может ускорить изменения позиции Киева по переговорам.