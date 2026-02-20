Война в Украине, вероятно, будет продолжаться от одного года до трех лет.

Такой прогноз на условиях анонимности дали американской газете The Wall Street Journal европейские чиновники.

Они считают, что Россия ведет переговоры недобросовестно и пытается использовать их для достижения успехов, которых не может добиться на фронте - то есть для получения территории Донбасса.

А высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что переговоры свелись к тому, чтобы убедить главу Белого дома Дональда Трампа в том, что не Украина является проблемой для прекращения войны. Аналогичную позицию занимает Москва, стараясь внушить представтелям США, что войну не хочет прекращать Киев, пишет WSJ. Обе стороны в переговорах имеют одну цель: избежать гнева Трампа, чтобы тот не усилил давления путем санкций на Росии или сокращения помощи Украине.

"Переговоры, проходившие на этой неделе в Женеве при посредничестве США, завершились, как и другие переговоры в этом году: никто не смог указать на какой-либо реальный прогресс. Оптимистичные дипломатические лозунги скрывают тупик в мирном процессе, который, по мнению многих наблюдателей и даже некоторых участников, превратился в политический театр", - говорится в статье.

Сегодня журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский написал, что Владимир Зеленский поручил готовиться воевать еще три года. Банковая опровергла его инсайд.

Мы подробно разбирали причины тупика в мирных переговорах.